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14.10.2021 19:56
Рубрика: Культура

Детская литературная премия им.Крапивина назвала победителей

Текст: Наталья Лебедева
В Екатеринбурге объявили имена победителей Международной детской литературной премии имени Владислава Крапина. По традиции церемония награждения прошла в день рождения писателя, 14 октября. В номинации "Выбор профессионального жюри" лучшей стала Алиса Стрельцова из Нижнего Новгорода, написавшая "Шишкин корень, или Нижегородская рапсодия".

Детское жюри премии отдало свой голос Екатерине Аксеновой и ее произведению "Дорога на Тортугу". Главный приз от Литературного совета отравится в Минск к Анне Зеньковой, написавшей "Удар скорпиона", передает ТАСС.

Фото: Joel Ryan/Invision/AP
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"Выбор командора" достался "Роману с читателем" Ольги Замятиной из Санкт-Петербурга. Обычно победителя в этой номинации определял сам Владислав Петрович. Но его, к сожалению, с нами уже нет. И роль командора на себя взяла жена писателя почетный работник сферы молодежной политики России Лариса Крапивина.

Специальными призами отметили проникновенную сказку Анастасии Коваленко "Мышонок, который Там" и книгу Полины Иванушкиной "Барбара Эр не умела летать". Также среди лауреатов Майя Лазаренская ("Когда оттаивают мамонты"), Книжника Генриха ("Вика") из Москвы, Любава Горницкая из Ростова-на-Дону ("ОЛИМП(и)Ада"), Наталья Шицкая из Новокузнецка ("Пелена"), Агния Романова из Санкт-Петербурга ("Человек "Грача") и Анна Анисимова из Хельсинки ("Каскадерки идут до конца").

По словам организаторов, этот сезон стал рекордным по количеству заявок - более 300 работ из 14 стран. Это Россия, Германия, Украина, Латвия, Казахстан, США, Италия, Франция и другие. А это значит, что появилось еще больше интересных книг для детей.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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