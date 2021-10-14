Екатеринбург накрыл густой смог

В Екатеринбурге горят торфяники. Запах гари преследует жителей с начала недели, но к утру четверга весь город заволокло густым едким дымом.

Однако самая серьезная ситуация сложилась на южной окраине, в микрорайоне Солнечный. Санитарные врачи зафиксировали там превышение концентрации вредных веществ в воздухе: оксида углерода - в 2,12 раза, мелкодисперсной пыли - в 2,1 раза, частиц PM - в 2,5 раза. Это взвесь мельчайших твердых частиц, которые практически не оседают и способны проникнуть в организм на клеточном уровне. Роспотребнадзор рекомендовал жителям микрорайона избегать длительного нахождения на улице, не открывать окна, пользоваться респираторами и отказаться от ношения контактных линз.

Школьников отправили на дистанционное обучение. Детсадовцам тоже порекомендовали остаться дома, но по возможности: закрывать группы не стали. Чуть меньше вредных веществ оказалось в воздухе Академического. В других районах города опасной концентрации примесей пока не зафиксировано.

Дымовая завеса над южной частью Екатеринбурга оказалась такой плотной, что из-за нулевой видимости пришлось перекрыть часть Екатеринбургской кольцевой автодороги и федеральной трассы Екатеринбург - Курган.

ВМЧС по Свердловской области в начале недели сообщали о тлении на площади 120 гектаров. Дымящийся торф круглосуточно проливали водой - для этого было проложено пять магистральных линий. Главная сложность в том, что горение идет не только на поверхности, но и на глубине до девяти метров.

В проливке торфяника под Екатеринбургом задействованы 73 человека и 16 единиц спецтехники, причем работы ведутся круглосуточно

Для закачки воды в глубь торфяных пластов пожарные использовали специальные стволы. Сейчас речь идет о тлении разрозненных очагов общей площадью 4,8 гектара. В проливке торфяника под Екатеринбургом задействованы 73 человека и 16 единиц спецтехники, причем работы ведутся круглосуточно.

На дороге от плотины Зеленого Бора до Солнечного сейчас остановлено движение: по ней проложили бесперебойную подачу воды для пожарных. Воду также подвозят поливочные машины районного ДЭУ.

Уральцы привыкли: если лето засушливое, к осени в воздухе повиснет дымка. В этом году в Свердловской области случилась настоящая засуха с объявлением чрезвычайной ситуации, и осенью ситуация проще не стала. Работавшие на износ пожарные просто не успели отреагировать достаточно быстро на пожары в торфяниках.

- Торфяной пожар распространяется медленно, со скоростью от нескольких сантиметров до двух-трех метров в сутки, - рассказал "РГ" профессор, заслуженный лесовод России Сергей Залесов. - Для сравнения, верховой пожар может нестись по лесу со скоростью до тридцати, а низовой до пяти километров в час. Если тушить очаги сразу после возникновения, такой катастрофической ситуации можно избежать.

Между тем

Утром 14 декабря дымкой от горящих под Екатеринбургом торфяников накрыло и Челябинск. Как пояснили в минэкологии региона, запах гари начал ощущаться из-за ночного переноса воздушных масс из соседнего региона. Кроме того, в самом Челябинске из-за безветренной погоды с самого утра объявили режим неблагоприятных метеоусловий: определенную лепту в загрязнение атмосферы внесли собственные источники - промышленные предприятия и транспорт.

Как сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, в связи с неблагоприятной обстановкой предприятиям даны рекомендации о снижении нагрузки на атмосферу. Совместно с природоохранной прокуратурой контрольно-надзорные мероприятия проводятся в режиме онлайн. Однако серьезного загрязнения воздуха вредными веществами мониторинг не выявил.

С понедельника на запах гари жалуются и тюменцы. Жители микрорайона Комарово за объездной дорогой (мимо идет трасса на Свердловскую область) грешили на соседний регион, до границы с которым чуть более 30 километров, но, как оказалось, в испорченном воздухе виноват не только он. Как сообщили в оперативном штабе, 14 октября источником утреннего задымления в Тюмени стали пожары не только в Свердловской, но и в Курганской области, а также в Тюменском районе. В областном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности отметили, что торфяники могут гореть длительное время. Однако на дождь надежды нет: в ближайшие пять дней синоптики обещают на юге Западной Сибири до + 11 градусов тепла.

Подготовили Михаил Пинкус, Ирина Никитина, Челябинск - Тюмень

А в это время

В России будет создана пожарная спецэскадрилья. Соответствующие поручения были даны президентом РФ Владимиром Путиным правительству и госкорпорации "Российские технологии". В эскадрилью войдут 22 воздушных судна, и она будет вневедомственной.

Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе "Ростеха".

Впервые об идее постройки такой спецэскадрильи заговорили еще в октябре 2020 года в рамках форума "Гидроавиасалон", прошедшего в Геленджике. С предложением создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения природных и техногенных пожаров, в том числе за рубежом в рамках гуманитарных проектов, выступил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Впоследствии уже более детально об идее заговорили на военном салоне в Подмосковье в этом году.

Известно, что все самолеты и вертолеты, которые войдут в это пожарное авиакрыло, будут новыми, построенными на базе Объединенной авиастроительной корпорации.

Напомним, что в состав корпорации "Ростех" входит Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева, на котором производят знаменитые самолеты-амфибии Бе-200.

Предполагается, что из 22 воздушных судов в эскадрилье 10 самолетов будут именно Бе-200 ЧС. Кроме того, в авиапарк войдут 10 вертолетов Ка-32А11М и еще два вертолета Ми-26Т.

Кстати, вертолеты Ка-32А11М представляют собой новейшую модификацию семейства вертолетов Камова. А именно - хорошо известного вертолета с двигателем повышенной мощности, "стеклянной кабиной" и усовершенствованной системой пожаротушения.

Самолеты-амфибии Бе-200 также считаются уникальными. Но до недавнего времени у предприятия-производителя были серьезные трудности с выпуском этих машин.

Например, МЧС России первые два самолета ждало несколько лет после стопроцентной предоплаты. Но в конце концов, бериевцам все же удалось преодолеть все технические трудности, и пожарные самолеты, наконец, начали сходить со стапелей. Однако процесс их постройки все равно пока не быстрый, и его не удается поставить на поток. И тем не менее других вариантов нет. Аналогов таким самолетам никто в мире не производит.

"Эти машины очень востребованы при тушении лесных пожаров", - сообщили в "Российских технологиях".

В корпорации также отметили, что опыт борьбы с природными и техногенными пожарами говорит о необходимости наращивания группировки специальных воздушных средств.

При этом в пресс-службе МЧС России подтвердили корреспонденту "РГ", что никакого отношения к этому проекту их ведомство не имеет. В пресс-службе "Ростеха" в свою очередь сообщили, что у них достаточно пилотов для новой эскадрильи. Есть свои аэродромы, поэтому с размещением машин проблем не будет.

Подготовил Тимофей Борисов