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14.10.2021 16:31
Рубрика: Культура

Фильм о посадке самолета на кукурузное поле снимет Сарик Андреасян

Текст: Екатерина Призова

Стало известно, кто окажется в режиссерском кресле анонсированного ранее фильма о посадке на кукурузное поле в 2019 году лайнера "Уральских авиалиний". Снимать картину будет Сарик Андреасян.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как он сам написал на своей странице в Instagram, работать над фильмом будут следующим летом, "когда созреет кукуруза". "Уверен, что мы сделаем духоподъемный фильм, в котором найдется место любви, добру, жизни и надежде", - считает кинодел.

Напомним, информацию о том, что съемки фильма все же состоятся, подтвердил на прошлой неделе командир экипажа, Герой России Дамир Юсупов. Сегодня он поделился некоторыми подробностями творческого процесса.

По его словам, с режиссером и его командой он познакомился через хороших друзей. Посмотрел фильмы Андреасяна "Землетрясение" и "Непрощенный", основанные на реальных историях, и согласился быть консультантом будущей картины.

"Более года назад мне от другого человека поступило предложение создать фильм, но предложенный сценарий был вымышленным и сильно отличался от правды, поэтому пришлось отказать", - пояснил летчик.

Экипаж уральской авиакомпании прославился безупречной реакцией в нештатной ситуации: Airbus во время набора высоты столкнулся со стаей птиц, отказали двигатели. Сажать тяжелую машину с пассажирами на борту пришлось буквально на брюхо - в поле кукурузы близ подмосковной деревни Рыбаки.

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