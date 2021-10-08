О летчиках, посадивших самолет на кукурузное поле, снимут фильм

Про экипаж рейса 178 Жуковский - Симферополь, чудом севшего 15 августа 2019 года на подмосковное поле кукурузы, все-таки снимут фильм. О проекте, напомним, сообщалось еще два года назад - почти сразу после этих событий. Сегодня эту информацию на своей странице в Instagram подтвердил Герой России Дамир Юсупов.

По его словам, посадке А32 будет посвящен полнометражный художественный фильм. Он рассказал, что на него вышли представители некой известной кинокомпании. Со своей стороны летчик предложил стать консультантом картины, чтобы она была максимально достоверной.

"Съемки начнутся летом 2022 года. Чуть позже сообщу подробности", - заинтриговал он.

Экипаж "Уральских авиалиний" прославился в 2019-м на весь мир безупречной реакцией в нештатной ситуации: Airbus во время набора высоты столкнулся со стаей птиц, отказали двигатели.

Как рассказывал потом командир экипажа Дамир Юсупов, делать разворот было поздно, и он решил сажать пассажирское судно на поле. Кукуруза смягчила приземление - самолет сел на брюхо близ деревни Рыбаки.

Из 226 пассажиров, которые находились в этот момент на борту, серьезных травм не получил ни один. А фраза старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого - "идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы" - стала крылатой.