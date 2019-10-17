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17.10.2019 11:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

О подвиге экипажа, посадившего самолет в кукурузном поле, снимут фильм

Текст: Татьяна Воробьева
Про экипаж, который смог посадить самолет А321 на кукурузном поле в Подмосковье и избежать паники и жертв среди пассажиров, снимут фильм.

О том, что над картиной начала работу команда "Первого канала", со ссылкой на соцсети сообщает ряд СМИ. Сам факт съемок в пресс-службе "Уральских авиалиний" подтвердили "РГ". Но подчеркнули: подробностей не раскрываем.

Ранее, кстати, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич уже предлагал снять про пилотов фильм.

Фото: instagram.com/ural_airlines
Экипаж севшего в поле самолета встретился со спасенными пассажирами

Экипаж рейса 178 Жуковский - Симферополь прославился на весь мир безупречной реакцией в нештатной ситуации: 15 августа Airbus на взлете столкнулся со стаей чаек, отчего отказали двигатели. "Делать разворот было поздно, я видел, что под нами большое поле с высокой травой, которая может сделать экстренную посадку более мягкой и машину не разорвет на части", - рассказал потом командир экипажа Дамир Юсупов.

Он посадил воздушное судно на брюхо в заросли кукурузы близ деревни Рыбаки в Раменском районе Подмосковья. Из 226 пассажиров, которые находились в этот момент на борту, серьезных травм не получил ни один.

Фраза старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, который направлял эвакуированных из самолета людей, быстро стала мемом в соцсетях. Авиакомпания даже выпустила ограниченную серию футболок с принтом "идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Эта же фраза вполне может появиться на одном из зданий в Екатеринбурге.

Почти сразу после инцидента, который западные СМИ сравнили с "чудом на Гудзоне", уличные художники в Сургуте начали работу над масштабным граффити на фасаде многоэтажки. Изобразить портреты командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина именно в Сургуте предложили представители фонда капремонта Югры.

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