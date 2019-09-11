В Сургуте на фасаде дома нарисовали портреты пилотов севшего в поле А321

Художники из Самары создают в Сургуте стрит-арт, посвященный легендарной посадке А321 на кукурузное поле. На рисунке изображены портреты командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина и увековечена ставшая мемом и модным принтом фраза бортпроводоника Дмитрия Ивлицкого: "идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы".

Работу выполняют Оксана Гладкова и Семен Ефентьев. Они же нанесли на стену здания в Самаре рисунок в честь победы сборной России над сборной Испании в рамках ЧМ-2018. Об этом сообщает "Сургутинформтв".

Райтеры говорят, что эскиз появился почти сразу же, как СМИ сообщили о посадке. Воплотить идею именно в Сургуте предложили представители фонда капитального ремонта Югры.

Пока работа по большей части черно-белая. Творцы планируют закончить арт-объект к воскресенью. Однако уже становится понятно, что портретное сходство есть. По примерным расчетам, на работу уйдет неделя и триста баллончиков с краской. Три художника работают с раннего утра до позднего вечера на высоте, для этого им предоставили подъемник.

Напомним, ранее фразу, которой 15 августа направляли людей аварийно севшего в подмосковном поле лайнера "Уральских авиалиний" предлагали увековечить в Екатеринбурге на здании бывшего приборостроительного завода. Она должна была стать ответом неоновой надписи Тимы Ради "Кто мы, откуда, куда мы идем". Капитану Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России, а бортпроводники отмечены орденами Мужества.