В продаже появились футболки со знаменитой фразой бортпроводника А321

Футболки с принтом "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы" появились в продаже в магазине сувенирной продукции RT. Эта фраза, ставшая в одночасье знаменитой, принадлежит бортпроводнику севшего 15 августа в поле лайнера А321 "Уральских авиалиний" Дмитрию Ивлицкому.

Этими словами он подсказал пассажирам, как они могут покинуть кукурузное поле в Подмосковье, на которое аварийно сел самолет.

Ивлицкий позже пояснил, что солнечный круг был единственный ориентиром для спасенных пассажиров, которые вышли из самолета в кукурузном поле. Сначала он попросил их идти "левее", но в высокой кукурузе люди не могли разобраться, где лево и право. "И над этим всем солнце. Вот и сказал: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", - вспомнил Ивлицкий.

Теперь эта фраза стала мемом, напоминающим о чудесном спасении 226 пассажиров.

Рекламируя футболки с этой фразой, главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в Twitter: "Кому не досталось наших новых фирменных маечек - совершите подвиг, и вам подвезут".

Кому не досталось наших новых фирменных маечек — совершите подвиг, и вам подвезут. pic.twitter.com/a95ewPGfgN — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 16, 2019

Футболка унисекс предложена в черном цвете и во всех размерах - от S до 3XL. Она стоит 1 190 рублей.