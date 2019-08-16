Бортпроводник Дмитрий Ивлицкий: На борту никто не впадал в истерику

- Даже когда все поняли, что ситуация - нештатная, на борту не было паники. Пассажиры выполняли все, что говорили бортпроводники. Никто не кидался за своим багажом, не впадал в истерику. Возможно, потому что команды были четки и ясные, - рассказал журналистами Дмитрий Ивлицкий, старший бортпроводник самолета А-321 " Уральских авиалиний".

Самолет, следовавший рейсом из аэропорта Жуковского (Москва) в Симферополь, вчера вынужденно совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Живы остались все 234 человека (пассажиры с членами экипажа) , находившихся на борту.

Дмитрий Ивлицкий руководил эвакуацией людей. По его словам, все заняло несколько минут . "Конечно, распоряжения пришлось давать громко и внятно, чтобы люди в стрессе понимали , что делать", - вспоминает Дмитрий.

Кстати, именно он автор фразы "идите на солнце по рядам кукурузы!", которая уже стала мемом в соцсетях.

Дмитрий работает стюардом на самолетах пять лет, в том числе - три года на "Уральских авиалиниях". Ивлицкий опроверг информацию, появившуюся в Сети, что он когда-то принимал на борту роды, но нештатные ситуации по оказанию пассажирам первой помощи были и раньше.

Команды, по его словам, постоянно меняются. Экипаж этого судна на симферопольском рейсе в таком составе работал впервые.

- Но понимали друг друга с полуслова, и все действия были отлажены. У бортпроводников своя система подготовки и регулярные тренировки на случай ЧП, - пояснил Ивлицкий.