Командир экстренно севшего в Подмосковье А321 вернулся в Екатеринбург

Пилоты аварийно севшего в Подмосковье Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин вернулись в Екатеринбург.

Командир и второй пилот прибыли в Екатеринбург ночью 16 августа. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Напомним, 15 августа пассажирский лайнер А321, выполнявший рейс Москва-Симферополь, на взлете столкнулся со стаей птиц, из-за чего начались неполадки с двигателями. После того, как произошел отказ второго двигателя, командир экипажа Дамир Юсупов принял решение о посадке лайнера на кукурузное поле недалеко от аэропорта. В результате инцидента пострадали 76 человек, никто не погиб. Самолет не подлежит восстановлению. Треть пассажиров уже благополучно добралась до Симферополя.

Как ранее писала "РГ", действия экипажа были высоко оценены пассажирами и экспертами. Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что решения экипажа оказались единственно верными в данной ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал летчиков героями и подчеркнул, что они будут представлены к правительственным наградам в самое ближайшее время. Премьер-министр Дмитрий Медведев также распорядился представить экипаж к наградам.

Сам Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем. По его словам, спасая самолет, экипаж и пассажиров, он выполнял свой долг. Он отметил, что каждый летчик поступил бы также. Командир экипажа уточнил, что какое-то время после инцидента он будет отдыхать, а потом снова вернется к полетам.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" рассказали, что почти весь экипаж родом с Урала. Только бортпроводница Алия Слякаева - из Башкирии. Капитан Дамир Юсупов родился в Свердловской области. Он с детства мечтал пойти по стопам отца, который летал на Ми-8. Однако он сначала выучился на юриста, а освоить профессию летчика смог только к 32 годам. Командиром судна он был назначен год назад.

Второй пилот Георгий Мурзин - один из самых молодых членов экипажа, ему 23 года. Петербургский университет гражданской авиации он окончил в 2017 года. Успел налетать более 600 часов. Как отметили пассажиры лайнера, весь экипаж принимал участие в эвакуации людей. В салоне самолета пассажирам помогали бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.