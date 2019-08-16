Новости

За неделю 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 04:23
Треть пассажиров аварийно севшего самолета прибыли в Симферополь 04:20
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 1,7 км 04:07
В центре Лондона мужчина получил ножевое ранение 03:55
В якутском селе пожар унес жизни двух человек 03:54
Wall Street Journal: Трамп заявил о желании купить Гренландию 03:47
Чемпион автогонок NASCAR пострадал при крушении самолета в США 03:43
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря 03:26
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах 03:25
Пилот аварийно приземлившегося самолета не стал называть себя героем 03:06
Трамп призвал увеличить число психиатрических клиник в США 03:01
Пхеньян отказался от переговоров с Сеулом из-за военных учений 02:53
Трамп анонсировал "фантастическую" сделку с Великобританией 02:42
Сирийская армия освободила два населенных пункта в Идлибе 02:13
Власти Аргентины отменят НДС на основные продукты 02:01
Один человек погиб в результате тайфуна в Японии 01:43
Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста 01:39
В Португалии арестован один из крупнейших в мире торговцев оружием 00:54
Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку на западе страны 00:25
Минувший июль стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на планете 00:25
"Спартак" сыграет с "Брагой" в последнем раунде квалификации Лиги Европы 15.08.2019
Трамп обвинил СМИ в попытке подрыва экономики США 15.08.2019
Скончался Нобелевский лауреат, открывший простой способ анализа ДНК 15.08.2019
Артисты выразили свое восхищение подвигом пилотов, спасших 233 жизни 15.08.2019
Посольство России прокомментировало новые данные об отравлении в Солсбери 15.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Во сколько обойдется снять квартиру или дом в разных регионах
Во сколько обойдется снять квартиру или дом в разных регионах
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
16.08.2019 03:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пилот аварийно приземлившегося самолета не стал называть себя героем

Командир экипажа аварийно приземлившегося самолета А321 Дамир Юсупов героем себя не считает. По его словам, сажать воздушное судно в поле было единственным верным решением.

"Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж", - признался летчик. Он заявил, что просто спасал самолет, пассажиров и своих коллег, передает РИА Новости.

Фото: russia.tv
Видео: командир A321 рассказал об экстренной посадке самолета

Напомним, решение о посадке самолета Airbus A321 на поле в Раменском районе Подмосковья было принято поле того, как из строя вышел второй двигатель.

Между тем героями назвал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев экипаж "Уральских авиалиний". Команда "проявила фантастическое мастерство и выдержку, тем самым спасла жизни 233 человек". Удачных посадок без жертв в таких условиях за всю историю авиации - по пальцам пересчитать.

По рассказам пассажиров лайнера, командир судна Дамир Юсупов принимал непосредственное участие в эвакуации людей. Профессионально действовала и вся команда.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Аварийная посадка Airbus в Жуковском
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пилот аварийно приземлившегося самолета не стал называть себя героем
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Установлена личность стрелка из Котельников
Минтруд сократил список профессий с ограничениями для женщин
Курс евро поднялся выше 74 рублей