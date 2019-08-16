Пилот аварийно приземлившегося самолета не стал называть себя героем

Командир экипажа аварийно приземлившегося самолета А321 Дамир Юсупов героем себя не считает. По его словам, сажать воздушное судно в поле было единственным верным решением.

"Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж", - признался летчик. Он заявил, что просто спасал самолет, пассажиров и своих коллег, передает РИА Новости.

Напомним, решение о посадке самолета Airbus A321 на поле в Раменском районе Подмосковья было принято поле того, как из строя вышел второй двигатель.

Между тем героями назвал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев экипаж "Уральских авиалиний". Команда "проявила фантастическое мастерство и выдержку, тем самым спасла жизни 233 человек". Удачных посадок без жертв в таких условиях за всю историю авиации - по пальцам пересчитать.

По рассказам пассажиров лайнера, командир судна Дамир Юсупов принимал непосредственное участие в эвакуации людей. Профессионально действовала и вся команда.