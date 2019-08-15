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15.08.2019 21:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло до 76 человек

Количество пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского лайнера А321 в Подмосковье увеличилось до 76 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

По данным ведомства, по состоянию на 20.00 по московскому времени за медицинской помощью обратились 76 человек, среди которых 19 детей. Ранее говорилось о 74 пострадавших. Как сообщала "РГ", 26 человек получили помощь на месте ЧП, еще 29 пассажиров, среди которых 10 детей, были направлены в Раменскую больницу.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Одна женщина оказалась беременна, ее осмотрел гинеколог и пришел к выводу, что жизни матери и ребенка ничего не угрожает. Ей также была оказан помощь штатного психолога. Из всех пассажиров, направленных в больницу, была госпитализирована одна 69-летняя женщина. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести, диагностировав ушиб поясничного отдела позвоночника. Сейчас она проходит лечение в больнице, ей оказана помощь, с ней находятся родственники.

Состояние остальных пациентов удовлетворительное. У них диагностировали кровоподтеки на лице, ушибы рук и ног, а также компрессионные травмы. Госпитализация им не понадобилась, врачи оказали помощь амбулаторно. Как подчеркнул главный врач Раменской ЦРБ Андрей Фадеев, в момент поступления для осмотра пострадавших был привлечены все врачи, которые не находились на операциях. Благодаря этому удалось принять пациентов быстро и без очередей.

Напомним, пассажирский лайнер А321, выполнявший рейс Москва-Симферополь, 15 августа столкнулся со стаей птиц, в результате чего у самолета начались неполадки с двигателями. После того, как произошел отказ второго двигателя, командир экипажа Дамир Юсупов принял решение о посадке лайнера на кукурузное поле недалеко от аэропорта. Было решено производить маневр с выключенными двигателями и убранным шасси. Посадка прошла успешно. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб. Возгорания также не произошло, однако самолет не подлежит восстановлению и будет утилизирован.

Как отметил глава Росавиации Александр Нерадько, экипаж принял единственно верное решение в подобной ситуации. За проявленный профессионализм члены экипажа будут представлены к государственным наградам. По решению перевозчика и страховой компании, все пассажиры рейса получат компенсации по 100 тысяч рублей. Для них организованы места на ближайших рейсах из Москвы, которые отправят их в пункт назначения.

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