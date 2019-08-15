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15.08.2019 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек

Текст: Екатерина Призова

Число пострадавших пассажиров Airbus A321, который сегодня аварийно сел в поле близ подмосковной деревни Рыбаки, увеличилось. К этому часу, как передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах, за помощью врачей обратились 74 человека (ранее сообщалось о 55 пострадавших).

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Число госпитализированных пассажиров неизменно: в больнице остается лишь одна пожилая женщина. Врачи осмотрели также беременную пассажирку: ни ей, ни ребенку ничто не угрожает.

Напомним, самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку спустя 15 минут после взлета. Причиной стали попавшие в двигатели птицы. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа - все живы.

Решение экипажа совершившего жесткую посадку в кукурузном поле около аэропорта глава Росавиации Александр Нерадько назвал единственно верным в данной ситуации.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Аварийная посадка Airbus в Жуковском
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