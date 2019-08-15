Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек

Число пострадавших пассажиров Airbus A321, который сегодня аварийно сел в поле близ подмосковной деревни Рыбаки, увеличилось. К этому часу, как передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах, за помощью врачей обратились 74 человека (ранее сообщалось о 55 пострадавших).

Число госпитализированных пассажиров неизменно: в больнице остается лишь одна пожилая женщина. Врачи осмотрели также беременную пассажирку: ни ей, ни ребенку ничто не угрожает.

Напомним, самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку спустя 15 минут после взлета. Причиной стали попавшие в двигатели птицы. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа - все живы.

Решение экипажа совершившего жесткую посадку в кукурузном поле около аэропорта глава Росавиации Александр Нерадько назвал единственно верным в данной ситуации.