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15.08.2019 14:43
Рубрика: Происшествия

Нерадько назвал решение пилотов сесть на поле "единственно верным"

Текст: Евгений Гайва
Решение экипажа самолета A321 "Уральских авиалиний", совершившего жесткую посадку в поле около аэропорта Жуковский, было единственно верным, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия-1".

"Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации - произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле", - сказал руководитель Росавиации.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Он уточнил, что со слов экипажа посадка прошла в пяти километрах порога взлетно-посадочной полосы с убранными шасси и выключенными двигателями. Такие действия экипажа Нерадько оценил как "грамотные, профессиональные и мужественные". Он подчеркнул, что экипаж заслуживает представления к высоким государственным наградам.

При этом для внеплановой проверки авиакомпании "Уральские авиалинии" нет оснований, считает глава Росавиации.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку спустя 15 минут после взлета. Причиной экстренной посадки стали попавшие в двигатели птицы. Всего на борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Все они живы. Травмы различной тяжести получили 23 пассажира, которых отправили в больницу.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Число пострадавших при аварийной посадке самолета возросло до 55 человек

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Расследование инцидента также ведет сформированная комиссия, в состав которой вошли представители Росавиации.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минтранс Росавиация Аварийная посадка Airbus в Жуковском
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