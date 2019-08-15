Нерадько назвал решение пилотов сесть на поле "единственно верным"

"Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации - произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле", - сказал руководитель Росавиации.

Он уточнил, что со слов экипажа посадка прошла в пяти километрах порога взлетно-посадочной полосы с убранными шасси и выключенными двигателями. Такие действия экипажа Нерадько оценил как "грамотные, профессиональные и мужественные". Он подчеркнул, что экипаж заслуживает представления к высоким государственным наградам.

При этом для внеплановой проверки авиакомпании "Уральские авиалинии" нет оснований, считает глава Росавиации.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку спустя 15 минут после взлета. Причиной экстренной посадки стали попавшие в двигатели птицы. Всего на борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Все они живы. Травмы различной тяжести получили 23 пассажира, которых отправили в больницу.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Расследование инцидента также ведет сформированная комиссия, в состав которой вошли представители Росавиации.