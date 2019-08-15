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15.08.2019 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: РГ-Медиа

В Кремле назвали героями летчиков, посадивших самолет на поле

Текст: Кира Латухина
Пилоты, посадившие на поле в Подмосковье самолет после столкновения с птицами, получат госнаграды. Причины авиапроисшествия будут устанавливаться.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал летчиков героями и пожелал выздоровления пострадавшим. "День действительно добрый. Давайте поздравим друг друга, что пассажиры самолета и члены экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет", - начал брифинг представитель Кремля.

Фото: Ruptly
Место аварийной посадки Airbus 321 в поле сняли с коптера

"После того, как они будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, они будут награждены", - заявил Песков, напомнив, что награждение госнаградами осуществляется по указу президента.

"Естественно, это авиапроисшествие будет разбираться, расследоваться и будут установлены причины, - также сказал пресс-секретарь главы государства. - Поскольку корпус самолета цел и черные ящики под рукой - наверняка, это будет весьма оперативно. Только потом можно будет говорить о причинах".

Видеотрансляция: Прямой эфир с места аварийной посадки самолета A321

На вопрос о том, что чайки, попавшие в двигатель, могли прилететь с несанкционированной свалки недалеко от аэропорта, Песков сказал, что такие свалки - это плохо и с ними ведется непримиримая борьба.

Напомним, что сегодня утром самолет Airbus А-321 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, после взлета столкнулся со стаей птиц и совершил посадку в подмосковном поле.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Власть Работа власти Президент Администрация Президента Аварийная посадка Airbus в Жуковском РГ-Видео
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