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15.08.2019 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Момент попадания птиц в двигатель Airbus попал на видео

Текст: Татьяна Воробьева

Короткое видео, запечатлевшее момент попадания птиц в двигатель Airbus A321 "Уральских авиалиний", выложили в Сеть. На ролик попали несколько пернатых, которых видно из иллюминатора набирающего высоту самолета.

Это подтверждает озвученную ранее версию о том, что причиной аварийной посадки судна стало столкновение со стаей чаек. Пилоты заглушили двигатели, убрали шасси. Самолет сажали прямо на фюзеляж в кукурузное поле близ деревни Рыбаки.

Севший без шасси в поле самолет получил сильные повреждения

К месту ЧП прибыли "скорые", 23 пассажира были доставлены в больницу но госпитализация потребовалась лишь одному человеку.

"Всех пассажиров осмотрели врачи Раменской ЦРБ. Только одной пациентке, женщине 69 лет, потребовалась госпитализация. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние расценивается как средней тяжести ближе к удовлетворительному", - сообщает пресс-служба Минздрава России.

В аэропорту Жуковский продолжают дежурить две бригады медиков.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Аварийная посадка Airbus в Жуковском РГ-Видео
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