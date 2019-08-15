Момент попадания птиц в двигатель Airbus попал на видео

Короткое видео, запечатлевшее момент попадания птиц в двигатель Airbus A321 "Уральских авиалиний", выложили в Сеть. На ролик попали несколько пернатых, которых видно из иллюминатора набирающего высоту самолета.

Это подтверждает озвученную ранее версию о том, что причиной аварийной посадки судна стало столкновение со стаей чаек. Пилоты заглушили двигатели, убрали шасси. Самолет сажали прямо на фюзеляж в кукурузное поле близ деревни Рыбаки.

К месту ЧП прибыли "скорые", 23 пассажира были доставлены в больницу но госпитализация потребовалась лишь одному человеку.

"Всех пассажиров осмотрели врачи Раменской ЦРБ. Только одной пациентке, женщине 69 лет, потребовалась госпитализация. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние расценивается как средней тяжести ближе к удовлетворительному", - сообщает пресс-служба Минздрава России.

В аэропорту Жуковский продолжают дежурить две бригады медиков.