Появилось видео с борта аварийно севшего в Подмосковье лайнера

Видео, снятое одним из пассажиров аварийно севшего утром в Подмосковье самолета, появилось в Сети. На ролике запечатлено, как судно снижается, начинают кричать пассажиры.

Напомним, Airbus "Уральских авиалиний", который направлялся из Жуковского в Симферополь, приземлился на фюзеляж в кукурузном поле после того, как в двигатели попала стая птиц, из-за чего устройства отказали. Благодаря профессионализму экипажа удалось избежать жертв. Из 226 человек, находившихся на борту, были госпитализированы 23, среди них - девять детей.

В МЧС по Московской области открыта "горячая линия". По телефону (498)505-41-70 можно получить информацию о пассажирах рейса.