Новости

Более 70 человек тушили горевший двигатель самолета в Жуковском 09:12
Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камер 09:09
Новая Kia Optima частично сбросила камуфляж 09:05
"Поклон пилотам". Пассажиры аварийного рейса рассказали о посадке 09:04
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 09:02
На Кубани сгорел рейсовый автобус 09:01
Самое опасное оружие США показали на видео 09:01
В Астрахани обнаружили неизвестные иконы эпохи дворцовых переворотов 09:00
В Омске возбудили уголовное дело о гибели трехлетней девочки 08:57
В Японии температура превысила 40 градусов 08:55
10 человек пострадали в результате жесткой посадки A321 в Подмосковье 08:55
Транспортная прокуратура начала проверку жесткой посадки A-321 08:41
Стрелка из Филадельфии задержали 08:31
Самолет "Уральских авиалиний" садился без шасси 08:15
Главный тренер "Туна": Мы приехали побеждать 07:57
Назван ранний симптом развития инфаркта в ближайшем будущем 07:55
Ребенок погиб в ДТП на трассе Хабаровск-Владивосток 06:56
Fox: Американцы негативно оценили работу Трампа после массовых расстрелов 06:41
Четыре человека погибли при горном обвале в Китае 06:07
В Приморье провели тренировку "Аллигаторы" и "Терминаторы" 05:44
Самолет ВВС Аргентины совершил экстренную посадку в Антарктиде 05:43
Тайфун "Кроса" привел к эвакуации 570 тысяч жителей Японии 05:29
150 иностранных судов переждут тайфун "Кроса" у берегов Приморья 05:24
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5 05:15
Власти Аргентины решили пока не замораживать цены на бензин 04:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
15.08.2019 09:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Поклон пилотам". Пассажиры аварийного рейса рассказали о посадке

Текст: Екатерина Призова

Пассажиры севшего сегодня утром в подмосковных полях самолета "Уральских авиалиний" называют случившееся чудом: лайнер приземлился без шасси, но никто из находившихся на его борту людей серьезно не пострадал.

"Все живы, пилот гений! Он смог грамотно посадить с достаточно большой высоты самолет так, что все остались живы. Будет возможность, передайте поклон от пассажиров",  - поделилась с KP.Ru пассажирка по имени Ольга.

Фото: ТАСС
Самолет "Уральских авиалиний" садился без шасси

Во время посадки было два резких удара, после чего борт приземлился и всех тут же вывели наружу.

"Нас осмотрели врачи, а сейчас мы едем обратно в аэропорт", - рассказала она. Ранее сообщалось, что некоторые пассажиры получили легкие травмы рук и ног.

Как передает пресс-служба авиакомпании, на рейсе U6178 при вылете из Жуковского в Симферополь в двигатели самолета попали птицы, из-за чего борт совершил вынужденную посадку. "Пожара на борту не было", - подчеркнули в "Уральских авиалиниях".

Как написал в Twitter один из летевших этим рейсом пользователей, "я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали, это хорошо". В комментариях молодого человека поздравил со вторым днем рождения и отметили: "Счастье, что есть такие профи в авиации".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица УрФО Свердловская область Екатеринбург ЦФО Московская область Авиакатастрофы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Поклон пилотам". Пассажиры аварийного рейса рассказали о посадке
Полиция освободила заложников в Филадельфии
Депутат Рады заявил о праве использования русского языка на Украине
Российские специалисты откорректируют орбиту МКС и увеличат ее высоту
Шарапова проиграла во втором матче в Цинциннати