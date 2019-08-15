"Поклон пилотам". Пассажиры аварийного рейса рассказали о посадке

Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо — романтика окраин (@artemiyplk) 15 августа 2019 г.

Пассажиры севшего сегодня утром в подмосковных полях самолета "Уральских авиалиний" называют случившееся чудом: лайнер приземлился без шасси, но никто из находившихся на его борту людей серьезно не пострадал.

"Все живы, пилот гений! Он смог грамотно посадить с достаточно большой высоты самолет так, что все остались живы. Будет возможность, передайте поклон от пассажиров", - поделилась с KP.Ru пассажирка по имени Ольга.

Во время посадки было два резких удара, после чего борт приземлился и всех тут же вывели наружу.

"Нас осмотрели врачи, а сейчас мы едем обратно в аэропорт", - рассказала она. Ранее сообщалось, что некоторые пассажиры получили легкие травмы рук и ног.

Как передает пресс-служба авиакомпании, на рейсе U6178 при вылете из Жуковского в Симферополь в двигатели самолета попали птицы, из-за чего борт совершил вынужденную посадку. "Пожара на борту не было", - подчеркнули в "Уральских авиалиниях".

Как написал в Twitter один из летевших этим рейсом пользователей, "я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали, это хорошо". В комментариях молодого человека поздравил со вторым днем рождения и отметили: "Счастье, что есть такие профи в авиации".