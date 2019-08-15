Пассажиры аварийного рейса поблагодарили экипаж за плавную посадку

Пассажиры самолета Airbus A321, совершившего жесткую посадку в Раменском районе, рассказали, что пилотам удалось аккуратно посадить лайнер. Впрочем, даже несмотря на чудесное спасение, некоторые вряд ли скоро решатся путешествовать по воздуху.

Жесткую посадку в кукурузном поле отдыхающие встретили аплодисментами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на одну из пассажирок рейса Светлану Бабину, пилотам удалось приземлиться плавно. "Я сидела в пятом ряду. Пассажиры быстро поняли, что будет экстренная посадка. Садился он плавно, насколько я могу судить, никто серьезных травм не получил. После того, как самолет приземлился, все аплодировали пилотам".

Всего, как сообщал Минздрав РФ, медицинская помощи понадобилась 23 пассажирам, в том числе девяти детям и беременной женщине. Госпитализировали в итоге лишь одну пассажирку - пожилую женщину.

Экстренное приземление вызвало аэрофобию у некоторых пассажиров. Как рассказала РИА Новости пассажирка Екатерина Свечникова, после происшествия они решили отдохнуть в Москве, а не в Симферополе, как планировали изначально. Женщина отметила, что, возможно, пока вообще не решится летать. Птиц, попавших в двигатели самолета, она не заметила - лишь почувствовала толчки при взлете.

Отметить отдых в Крыму решила и Алиса Брагина. Девушка рассказала, что летела в Симферополь вместе с мамой. По словам пассажирки, она сидела в середине салона и выбралась одной из первых. Однако сделать это удалось не сразу - изначально экипаж Airbus А321 открыл правый трап, однако воспользоваться им не удалось из-за начавшегося задымления. Выходили по левому трапу - оказавшись на поле, пассажиры спешно отбегали на безопасное от самолета расстояние, опасаясь возгорания.

По словам пассажиров, экстренные службы появились на месте падения самолета спустя 15-40 минут: первыми на поле появились пожарные, после чего появились машины "скорой". В это время пассажиры сами оказывали друг другу помощь и жали руки пилотам.

Напомним, лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле сразу после взлета. Как сообщила пресс-служба авиакомпании, самолет столкнулся со стаей птиц - пернатые попали в двигатели. Командир рейса принял решение экстренно садиться. Благодаря профессионализму экипажа при падении удалось избежать жертв.