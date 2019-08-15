Минздрав уточнил данные по пострадавшим после аварии в Жуковском

После жесткой утренней посадки на кукурузном поле вблизи аэропорта "Раменское" самолета "Уральских авиалиний", совершавшего рейс в Крым, на госпитализацию были направлены 23 человека. Среди них, как уточнил Минздрав, находились 9 детей.

Все доставленные бригадами скорой медицинской помощи пассажиры, как отмечается в сообщении Минздрава, осмотрены врачами Раменской ЦРБ. 22 пассажирам помощь оказана амбулаторно, только одной пациентке, женщине 69 лет, потребовалась госпитализация.

Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние расценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному. В аэропорту Жуковский продолжают дежурить две бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, сегодня утром AirBus с 226 пассажирами на борту вынужден был совершить экстренную посадку, так как при взлете в двигатели попала стая птиц.