При аварийной посадке самолета в Подмосковье пострадали 23 человека

Из 23 госпитализированных оказалось 5 детей. На место катастрофы, по информации министерства, оперативно выехало 20 бригад скорой помощи, а также был задействован вертолет санавиации.

"Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному", - говорится в сообщении. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова лично контролирует вопрос своевременного и полного оказания помощи всем пострадавшим. Глава ведомства отметила, что благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров.

Напомним, что утром совершил экстренную посадку практически сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" рейс 178, следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажей.

Причиной ЧП стало столкновение лайнера со стаей чаек сразу же после взлета. Птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе. Экипаж принял решение произвести экстренную посадку на кукурузном поле.

Между тем

Следственный комитет по Московской области объявил о возбуждении уголовного дела по факту жесткой посадки пассажирского самолета Airbus A321в Раменском районе. Как разъяснили корреспонденту "РГ" в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Подготовила Наталья Козлова