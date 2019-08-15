Возбуждено дело по факту жесткой посадкой самолета в Подмосковье

По факту жесткой посадки пассажирского самолета в Подмосковье следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Как сообщили в ведомстве, на месте происшествия работает специалисты, организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, минувшим утром пассажирский самолет A321, который выполнял рейс Москва - Симферополь, после взлета совершил экстренную посадку. По предварительным данным, самолет столкнулся с чайками, это привело к перебоям в работе двигателей. Экстренная посадка была произведена с убранными шасси. В момент инцидента на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.