Минтранс сообщил подробности о пострадавших при аварийной посадке самолета

Пассажиры самолета, экстренно приземлившегося в Жуковском сразу же после взлета, оперативно доставлены в больницы.

Самая значительная помощь, как сообщает Минтранс России, потребовалась двум из них.

У одного пассажира перелом ключицы, у другого - компрессионный перелом позвоночника. Остальные пассажиры самолета на автобусах доставлены в аэропорт Жуковский.

Напомним, сегодня рано утром аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский совершил самолет А321 авиакомпании "Уральские Авиалинии".

Он выполнял рейс 178 по маршруту Москва - Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

Причиной ЧП стало столкновение лайнера со стаей чаек, сразу же после взлета. Птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе.

Экипаж принял решение произвести экстренную посадку. Как сообщает Минтранс, вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от взлетно-посадочной полосы. Приземление было произведено с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели.

Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Руководитель ведомства выехал в аэропорт Жуковский.