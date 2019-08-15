"Обыкновенное чудо": Пассажир A321 поблагодарил пилотов за профессионализм

Пассажир самолета A321 авиакомпании "Уральскиие авиалинии" Москва - Симферополь, совершившего экстренную посадку сразу после взлета, поблагодарил пилотов борта за профессионализм и выдержку.

Рано утром в четверг пассажирский самолет A321 совершил аварийную посадку в поле в Московской области с убранными шасси спустя минуту после взлета. По предварительным данным, самолет столкнулся с чайками, что привело к перебоям в работе двигателей. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Минздрава, пострадали 23 человека.

"У пассажиров рейса Жуковский - Симферополь сегодня второй день рождения. Благодаря профессионализму и выдержке экипажа трагедии удалось избежать. Вот так выглядит обыкновенное чудо", - написал один из пассажиров рейса Игорь Юшин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", сопроводив сообщение видеозаписью, на которой запечатлен самолет и другие пассажиры в поле после посадки.