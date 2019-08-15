Аварийно севший в поле самолет А321 будет утилизирован

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на кукурузном поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье, будет утилизирован. Об этом со ссылкой на источник в авиакомпании сообщает ТАСС.

"Самолет не подлежит восстановлению, он будет утилизирован", - сказали в пресс-службе компании.

Напомним, аварийная посадка самолета, следовавшего из Москвы в Симферополь, произошла ранним утром 15 августа. Через 15 минут после взлета в двигатели воздушного судна попали птицы. Экипажу удалось посадить самолет на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский в Подмосковье, после чего все пассажиры были сразу эвакуированы.

В результате пострадали 74 человека - все они обратились за медицинской помощью. Погибших нет. Всего на борту самолета находилось 226 пассажиров, в том числе 41 ребенок, а также семь членов экипажа.

Глава авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что аварийная посадка была выполнена корректно, а пилоты не допустили возгорания воздушного судна. Однако на время проведения проверки экипаж все же был отстранен от полетов.

Глава Росавиации Александр Нерадько назвал решение пилотов об аварийной посадки единственно верным в той ситуации.