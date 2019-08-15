Второй пилот Airbus рассказал об аварийной посадке в Подмосковье

Второй пилот самолета Airbus A321, столкнувшегося с птицами на взлете, рассказал о моменте аварийной посадки. По его словам, приземление происходило в ручном режиме.

Как пояснил пилот лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин, первым заглох левый двигатель. После того как птицы повредили правый двигатель, воздушное судно стало постепенно терять высоту.

- Обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление, - рассказал он в телефонном разговоре телеканалу REN.TV.

Благодаря профессионализму экипажа, аварийная посадка обошлась без жертв. На момент происшествия на борту находились 233 человека, включая двух пилотов и пять бортпроводников.

"За медпомощью обратились 55 пассажиров, из них 17 детей. Госпитализированы шесть человек", - сообщили в подмосковном МЧС.