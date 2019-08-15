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15.08.2019 13:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Второй пилот Airbus рассказал об аварийной посадке в Подмосковье

Текст: Мария Гафурова

Второй пилот самолета Airbus A321, столкнувшегося с птицами на взлете, рассказал о моменте аварийной посадки. По его словам, приземление происходило в ручном режиме.

Как пояснил пилот лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин, первым заглох левый двигатель. После того как птицы повредили правый двигатель, воздушное судно стало постепенно терять высоту.

Фото: Ruptly
Место аварийной посадки Airbus 321 в поле сняли с коптера

- Обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление, - рассказал он в телефонном разговоре телеканалу REN.TV.

Благодаря профессионализму экипажа, аварийная посадка обошлась без жертв. На момент происшествия на борту находились 233 человека, включая двух пилотов и пять бортпроводников.

"За медпомощью обратились 55 пассажиров, из них 17 детей. Госпитализированы шесть человек", - сообщили в подмосковном МЧС.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Аварийная посадка Airbus в Жуковском
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