Севший в поле самолет "Уральских авиалиний" не подлежит восстановлению

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который аварийно сел на фюзеляж в подмосковном поле, ремонтировать не будут.

"Восстановлению не подлежит", - сообщили в пресс-службе авиакомпании "Интерфакса", уточнив, что борт был застрахован.

Напомним, во время набора высоты самолет, выполнявший рейс Жуковский - Симферополь, "встретился" со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к пожару и отказу техники. Экипаж действовал по инструкции: выключил двигатели, убрал шасси и посадил судно на поле. Это спасло 233 жизни - именно столько человек с учетом членов экипажа находилось на борту в момент аварии.

Пострадавшие есть, но состояние их врачи оценивают как удовлетворительное: у некоторых пассажиров - кровоподтеки на лице, ушибы ног и рук, компрессионные травмы. По последним данным, за медпомощью обратились 55 человек, среди них 17 детей.