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15.08.2019 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Севший в поле самолет "Уральских авиалиний" не подлежит восстановлению

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который аварийно сел на фюзеляж в подмосковном поле, ремонтировать не будут.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Врачи рассказали о состоянии беременной пассажирки севшего в поле А321

"Восстановлению не подлежит", - сообщили в пресс-службе авиакомпании "Интерфакса", уточнив, что борт был застрахован.

Напомним, во время набора высоты самолет, выполнявший рейс Жуковский - Симферополь, "встретился" со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к пожару и отказу техники. Экипаж действовал по инструкции: выключил двигатели, убрал шасси и посадил судно на поле. Это спасло 233 жизни - именно столько человек с учетом членов экипажа находилось на борту в момент аварии.

Пострадавшие есть, но состояние их врачи оценивают как удовлетворительное: у некоторых пассажиров - кровоподтеки на лице, ушибы ног и рук, компрессионные травмы. По последним данным, за медпомощью обратились 55 человек, среди них 17 детей.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Аварийная посадка Airbus в Жуковском
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