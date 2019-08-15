Видео: командир A321 рассказал об экстренной посадке самолета

"Мощности двигателей не хватало для продолжения полета, даже для удерживания той высоты, которую мы к тому моменту заняли", - рассказал Юсупов в эфире телеканала "Россия-1".

"Когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает <...> у меня появилось решение - сажать самолет только перед собой", - добавил он.

Командир экипажа также рассказал, что подготовка к вылету проходила в штатном режиме.

Ранее в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" рассказали, что Дамиру Юсупову 41 год. Он окончил Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации. Общий налет Дамира - более трех тысяч часов. "Он командиром летает год всего", - отметил брат пилота.

Напомним, летевший из Москвы в Симферополь самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с 226 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в поле недалеко от аэропорта Жуковский. Согласно последним данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, за медицинской помощью обратились 74 человека.

По факту происшествия Cледственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Всем пострадавшим в этом инциденте выплатят компенсацию.