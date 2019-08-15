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15.08.2019 19:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: командир A321 рассказал об экстренной посадке самолета

Решение о посадке самолета Airbus A321 на поле в Раменском районе Подмосковья было принято поле того, как из строя вышел второй двигатель. Об этом сообщил командир экипажа Дамир Юсупов.

"Мощности двигателей не хватало для продолжения полета, даже для удерживания той высоты, которую мы к тому моменту заняли", - рассказал Юсупов в эфире телеканала "Россия-1".

Фото: Алексей Штокал/ТАСС
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"Когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает <...> у меня появилось решение - сажать самолет только перед собой", - добавил он.

Командир экипажа также рассказал, что подготовка к вылету проходила в штатном режиме.

Ранее в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" рассказали, что Дамиру Юсупову 41 год. Он окончил Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации. Общий налет Дамира - более трех тысяч часов. "Он командиром летает год всего", - отметил брат пилота.

Фото: ТАСС
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Напомним, летевший из Москвы в Симферополь самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с 226 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в поле недалеко от аэропорта Жуковский. Согласно последним данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, за медицинской помощью обратились 74 человека.

По факту происшествия Cледственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Всем пострадавшим в этом инциденте выплатят компенсацию.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Аварийная посадка Airbus в Жуковском РГ-Видео
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