Брат пилота аварийного A321: Дамир всего год командир корабля

Чудом окрестили аварийную посадку в Подмосковье пассажирского Airbus компании "Уральские авиалинии". Избежать жертв удалось благодаря профессионализму экипажа.

"Двигатели отказали. До аэропорта было не дотянуть. Пришлось совершить экстренную посадку в поле", - рассказал KP.Ru брат командира экипажа Дамира Юсупова.

Пилоту, о котором сегодня узнали все, 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации. "Сразу после ВУЗа его приняли на работу в "Уральские авиалинии". В 2018 году он получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации по направлению "аэронавигация", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Общий налет Дамира - более трех тысяч часов. "Родители в шоке, родственники все в шоке! Он командиром летает год всего", - говорит брат пилота.

Юсупов родился в семье вертолетчика и, по словам близких, небом грезил всегда. Отучился в юридическом институте, поработал по специальности, но мечтать о полетах не перестал и с отличием окончил еще и летный вуз.

Второму пилоту севшего в кукурузном поле лайнера Георгию Мурзину 23 года. Он тоже выпускник петербургского университета. На работу в уральскую авиакомпанию пришел в прошлом году. Эвакуацией пассажиров руководили бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

"Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам", - написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, лайнер A321, который направлялся из Жуковского в Симферополь, приземлился на фюзеляж после того, как в двигатели попала стая птиц. Из 226 человек, находившихся на борту, на госпитализацию были направлены 23 человека.