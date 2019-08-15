Севший без шасси в поле самолет получил сильные повреждения

Пассажирский Airbus, который совершил сегодня аварийную посадку в Подмосковье, получил значительные повреждения. "Борт отстранен от полетов", - сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Напомним, сегодня в 06.20 поступило сообщение о жесткой посадке самолета в районе деревни Рыбаки в Раменском районе. На борту находилось 226 человек (в том числе - шестеро детей) - никто не погиб. Но по данным Минздрава России на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых - пять детей. "На место катастрофы выезжало 20 бригад "скорой", был задействован вертолет санавиации. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному", - передает пресс-служба ведомства.

Причиной аварийной посадки, сообщили в авиакомпании, стало многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Пилоты действовали по инструкции: перед аварийной посадкой заглушили двигатели, убрали шасси. Самолет сажали на фюзеляж прямо в поле.

"Разрушений нет, розлива топлива нет", - рапортует МЧС Московской области. Между тем источник ТАСС в экстренных службах допустил вероятный разлив горючего: "самолет был заправлен 16 тоннами топлива, израсходовал всего 500 литров. При аварийной посадке началась утечка, и могло вытечь до тонны".

Как сообщалось ранее, из-за попадания стаи пернатых в двигатели они отказали и загорелись. В салоне самолета пожара не было. "По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 06.40 установлено, что открытого горения нет, задымление правого двигателя. В 06.42 подан ствол 1 "Б" для охлаждения двигателя и ГПС-600 на розлив топлива", - подтвердили в МЧС.

Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил представить к наградам экипаж лайнера. Пока же пилотов и бортпроводников отстранили от работы на время проверки по факту инцидента: такова обычная практика в подобных случаях.