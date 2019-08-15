Пассажиры аварийно севшего на поле А321 получат компенсацию

Все пассажиры рейса Москва-Симферополь, который аварийно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье, получат компенсации по 100 тысяч рублей. Решение о выплатах приняли перевозчик и страховая компания, сообщил журналистам сообщил один из руководителей аэропорта Евгений Солодилин.

"На сегодняшний час по решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тысяч рублей", - цитирует Солодилина ТАСС.

Самолет Airbus A321, выполнявший рейс Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал. По последним данным, медицинская помощь потребовалась 74 людям. Госпитализирована одна женщина.