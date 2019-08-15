Первые пассажиры аварийно севшего в поле А321 вылетели в Симферополь

Первые семь пассажиров самолета А321 "Уральских авиалиний", который сегодня утром совершил аварийную посадку на кукурузном поле, вылетели из Жуковского в Симферополь. Самолет совершит посадку в 19:10.

Других пассажиров доставят на полуостров еще два рейса из Жуковского и Домодедово. Они прилетят в столицу Крыма в 20:30, 22:50, передает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

88 пассажиров отказались от перелета, а 65 пока не приняли решения. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, пассажиров распределили по ближайшим рейсам до Симферополя. Кроме того, для них выделен дополнительный борт.

Напомним, самолет, выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, сегодня утром столкнулся в воздухе со статей чаек. Птицы попали в двигатели и нарушили их работу. Экипаж выполнил вынужденную посадку на кукурузное поле без шасси неподалеку от аэродрома. Все 226 пассажиров и семь членов экипаж живы. За медицинской помощью обратились 74 человека, в том числе 19 детей.