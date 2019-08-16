Треть пассажиров аварийно севшего самолета прибыли в Симферополь

Лайнер рейса U6-9105 авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого было 65 пассажиров совершившего аварийную посадку самолета A321, прилетел в аэропорт Симферополя. Предыдущая группа из семи пассажиров прилетела в Крым из Жуковского в 19:21 по московскому времени.

Другие пассажиры отказались продолжить полет, некоторые решили перенести его на другие даты, передает ТАСС. Количество пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского лайнера А321 в Подмосковье достигло 76.

Напомним, пассажирский лайнер А321, выполнявший рейс Москва-Симферополь, 15 августа столкнулся со стаей птиц, в результате чего у самолета начались неполадки с двигателями. После того, как произошел отказ второго двигателя, командир экипажа Дамир Юсупов принял решение о посадке лайнера на кукурузное поле недалеко от аэропорта.