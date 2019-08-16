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16.08.2019 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Второй пилот А321 госпитализирован после аварийной посадки в поле

Текст: Мария Гафурова

Второй пилот А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, получил ушиб груди во время приземления. Сейчас он находится в больнице.

Фото: Алексей Штокал/ТАСС
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О том, что второй пилот А321 Георгий Мурзин также получил травмы, стало известно сегодня на пресс-конференции с экипажем лайнера "Уральских авиалиний". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на коммерческого директора авиакомпании Кирилла Скуратова, летчик госпитализирован с ушибом груди. Сейчас оба пилота отстранены от выполнения полетов на время проведения проверки. Они смогут вернуться к работе через 2-3 недели.

После аварийной посадки рейса U6178 "Жуковский-Симферополь" за медицинской помощью обратились 76 человек, среди них - 19 детей. У многих из пострадавших, по словам главного врача Раменской ЦРБ Андрея Фадеева, диагностированы кровоподтеки на лице и ушибы конечностей. Также у некоторых зафиксированы травмы компрессионного характера. Многим госпитализация не понадобилась - медицинскую помощь им оказали амбулаторно. Особое внимание врачи уделили беременной пассажирке на сроке 21 недели. Её осмотрел гинеколог, который заключил, что ни плоду, ни матери ничего не угрожает.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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На данный момент в больнице остается 69-летняя женщина, которая получила ушиб поясничного отдела позвоночника. Пассажирке оказали необходимую медицинскую помощь - сейчас с ней находятся её родные. Со всеми желающими пассажирами побеседовал штатный психолог Раменской ЦРБ.

Напомним, пассажирский лайнер А321 совершил аварийную посадку в Подмосковье после того, как при взлете с аэродрома "Жуковский" столкнулся со стаей чаек. Птицы вывели из строя оба двигателя, из-за чего пилоты не смогли вернуться на полосу. Командир экипажа принял решение о посадке борта в кукурузном поле недалеко от аэропорта. Маневр проводили в ручном режиме при убранных шасси.

В результате жесткой посадки самолет был поврежден. Представители "Уральских авиалиний" сообщили, что он не подлежит восстановлению.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Аварийная посадка Airbus в Жуковском
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