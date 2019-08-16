Второй пилот А321 госпитализирован после аварийной посадки в поле

Второй пилот А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, получил ушиб груди во время приземления. Сейчас он находится в больнице.

О том, что второй пилот А321 Георгий Мурзин также получил травмы, стало известно сегодня на пресс-конференции с экипажем лайнера "Уральских авиалиний". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на коммерческого директора авиакомпании Кирилла Скуратова, летчик госпитализирован с ушибом груди. Сейчас оба пилота отстранены от выполнения полетов на время проведения проверки. Они смогут вернуться к работе через 2-3 недели.

После аварийной посадки рейса U6178 "Жуковский-Симферополь" за медицинской помощью обратились 76 человек, среди них - 19 детей. У многих из пострадавших, по словам главного врача Раменской ЦРБ Андрея Фадеева, диагностированы кровоподтеки на лице и ушибы конечностей. Также у некоторых зафиксированы травмы компрессионного характера. Многим госпитализация не понадобилась - медицинскую помощь им оказали амбулаторно. Особое внимание врачи уделили беременной пассажирке на сроке 21 недели. Её осмотрел гинеколог, который заключил, что ни плоду, ни матери ничего не угрожает.

На данный момент в больнице остается 69-летняя женщина, которая получила ушиб поясничного отдела позвоночника. Пассажирке оказали необходимую медицинскую помощь - сейчас с ней находятся её родные. Со всеми желающими пассажирами побеседовал штатный психолог Раменской ЦРБ.

Напомним, пассажирский лайнер А321 совершил аварийную посадку в Подмосковье после того, как при взлете с аэродрома "Жуковский" столкнулся со стаей чаек. Птицы вывели из строя оба двигателя, из-за чего пилоты не смогли вернуться на полосу. Командир экипажа принял решение о посадке борта в кукурузном поле недалеко от аэропорта. Маневр проводили в ручном режиме при убранных шасси.

В результате жесткой посадки самолет был поврежден. Представители "Уральских авиалиний" сообщили, что он не подлежит восстановлению.