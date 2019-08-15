Транспортная прокуратура начала проверку жесткой посадки A-321

Транспортная прокуратура начала проверку ЧП с аварийной посадкой самолета в Подмосковье. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На место ЧП выехал заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев, передает ТАСС со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

Вылетевший из аэропорта Жуковский пассажирский самолет Airbus-321 вынужден был вернуться из-за возгорания двигателей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

По данным ведомства, на борту самолета находилось 226 человек среди них шесть детей. После посадки все пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы. По данным спасателей, погибших нет, разрушений и розлива топлива тоже нет.

Самолет принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии". Он следовал по маршруту Жуковский-Симферополь и вылетел из аэропорта в 6.10, согласно расписанию. По предварительным данным, во время взлета в оба двигателя попали птицы из-за чего произошло возгорание. И капитан воздушного корабля принял решение вернуться в аэропорт, посадив аэробус через 15 минут после взлета. Посадка была жесткой, и остановился лайнер в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. По данным одного из информагентств, капитан аэробуса посадил самолет на брюхо. На земле пожарные залили горящие двигатели пеной.