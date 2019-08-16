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16.08.2019 13:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Командир экипажа Дамир Юсупов: Решение о посадке принял мгновенно

Текст: Светлана Добрынина

- Решение идти на посадку здесь и сейчас было принято мгновенно, за считанные минуты", - сказал на пресс-конференции в Екатеринбурге Дамир Юсупов, командир самолета Airbus 321, совершившего экстренную посадку на кукурузное поле близ Жуковского.

По словам летчика, решение принималось исходя из реальных обстоятельств, а не рекомендаций, которые прописаны на такие случаи.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Командир аварийно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами

"Делать разворот было уже поздно, и я видел, что поле под нами большое, с высокой травой. То есть она поможет сделать экстренную посадку более мягкой и машину не разорвет на части. По той же причине не выпустили шасси - чтобы колеса не запутались, а борт проскользил по влажной траве", - пояснил Дамир Юсупов.

Напомним, вчера у борта "Уральских авиалиний", совершавшего полет Жуковский - Симферополь, после взлета отказали оба двигателя. По основной версии - в лопасти попали птицы. На борту самолета находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. На ручном управлении пилоты посадили Airbus "на брюхо" и провели экстренную эвакуацию. Все пассажиры и члены экипажа - живы, меньше половины получили незначительные травмы. В частности ушиб грудной клетки врачи зафиксировали у второго пилота - Георгия Мурзина.

Вчера пилоты давали показания следователям, сегодня ночью вернулись в Екатеринбург. И на встрече с журналистами сказали, что очень устали.

- Дома жена и дети, конечно, очень обрадовались. Младший сынишка даже сказал, что папа - герой. Но я героем себя не чувствую. И хотел бы извиниться перед пассажирами, что не сумел их доставить к месту назначения, - сказал Дамир Юсупов.

Сейчас экипаж находится на отдыхе. К работе экипаж вернутся, как только это разрешат члены комиссии, расследующий инцидент.

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