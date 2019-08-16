Командир севшего в поле рейса А321 извинился перед пассажирами

Командир рейса А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, извинился перед пассажирами за то, что не смог доставить их в Симферополь. Дамир Юсупов пожелал, чтобы они не боялись летать.

Напомним, пилоты самолета "Уральских авиалиний" прибыли в Екатеринбург сегодня ночью и уже встретились с представителями прессы.

- Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения. С некоторыми беседовал, когда обходил самолет. Хочу пожелать всем, кто пострадал выздоровления, здоровья и не бояться летать, - цитирует Юсупова ТАСС.

Вчера пассажирский авиалайнер Airbus A321 на взлете с аэропорта Жуковского столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя самолета, из-за чего те вышли из строя. Командир экипажа принял решение сажать борт на кукурузном поле недалеко от аэропорта. Приземление происходило в ручном режиме без выпущенных шасси. На борту находились 233 пассажира и семь членов экипажа. В результате инцидента никто не погиб. Травмы получили 76 человек.

Действия экипажа оценили как пассажиры, которые поблагодарили пилотов за плавную посадку, так и эксперты. Как ранее писала "РГ", глава Росавиации Александр Нерадько назвал решения экипажа единственно верными в данной ситуации. Летчиков уже назвали героями. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что они будут представлены к правительственным наградам в самое ближайшее время. Соответствующее распоряжение уже дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Однако сам командир экипажа Дамир Юсупов героем себя не считает - говорит, что просто исполнил свой долг, и любой летчик на его месте поступил так же. Пилот признался, что пристальное внимание со стороны СМИ и общественности его смущает.

Сейчас он находится в отпуске - на время проведения следствия.

Как сообщила пресс-служба "Уральских авиалиний", почти весь экипаж родом с Урала. Исключение - бортпроводница Алия Слякаева из Башкирии. Командир авиалайнера Дамир Юсупов родился в Свердловской области. Можно сказать, что профессию пилота он перенял от отца - тот летал на вертолете Ми-8. Дамиру 41 год и его общий налет более 3000 часов. Командиром судна он стал год назад.

Второй пилот Георгий Мурзин родом из Челябинска. Ему всего 23 года и сейчас он один самых молодых членов экипажа, но он успел налетать более 600 часов. Как отметили пассажиры лайнера, весь экипаж принимал участие в эвакуации людей. В салоне самолета помогали бортпроводники.