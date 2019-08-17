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О подвиге экипажа самолета А321 могут снять фильм

Новости
    17.08.2019, 21:49
Текст:   Олег Усков

Российские кинематографисты считают, что подвиг экипажа самолета А321 достоин художественной картины.

Как передает РИА Новости, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич ранее предложил не только наградить экипаж лайнера, но и снять про них фильм.

"Может быть, и надо снять фильм. Если поступят заявки, готовы рассмотреть", - заверил журналистов глава Фонда кино Вячеслав Тельнов. Добавив, что со 2 сентября начнутся конкурсы на детское кино, анимационные и иные фильмы, и если в их рамках поступят предложения на ленту про экипаж А321 - в Фонде их непременно рассмотрят.

При этом глава компании "Профит", продюсер Игорь Толстунов напомнил, что сравнительно недавно, в 2016-м, вышел фильм схожей темы "Экипаж" - "неремейк" одноименного советского фильма-катастрофы Александра Митты. Показавший отличный результат - более полутора миллиардов рублей кассовых сборов.

"По сюжету фильм-катастрофа будет катастрофой. Я не знаю, так ли уж необходимо снимать еще один "Экипаж", - рассуждает Толстунов. При этом подчеркнув, что если появится действительно хороший сценарий, проект вполне возможен.

Фото: ТАСС
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В свою очередь продюсер "Экипажа" Леонид Верещагин замечает, что история А321 "взволновала" и теперь "многие кинематографисты будут в эту сторону думать". "То, что ребята сделали - это потрясающе. За этим стоит класс, мастерство и героизм. Хороших людей надо поддерживать, они достойны картины", - уверен Верещагин.

"Дай Бог, чтобы кинематографисты сняли про них фильм", - подытожил продюсер. В то же время подчеркивая, что "по заказу такие вещи не рождаются".

Напомним: в пятницу президент страны Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле, звание Героев России.

Ранее сообщалось, что российские артисты выразили свое восхищение мастерством пилотов, посадивших самолет в экстренных условиях и спасших сотни человеческих жизней.

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