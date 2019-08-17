О подвиге экипажа самолета А321 могут снять фильм

Российские кинематографисты считают, что подвиг экипажа самолета А321 достоин художественной картины.

Как передает РИА Новости, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич ранее предложил не только наградить экипаж лайнера, но и снять про них фильм.

"Может быть, и надо снять фильм. Если поступят заявки, готовы рассмотреть", - заверил журналистов глава Фонда кино Вячеслав Тельнов. Добавив, что со 2 сентября начнутся конкурсы на детское кино, анимационные и иные фильмы, и если в их рамках поступят предложения на ленту про экипаж А321 - в Фонде их непременно рассмотрят.

При этом глава компании "Профит", продюсер Игорь Толстунов напомнил, что сравнительно недавно, в 2016-м, вышел фильм схожей темы "Экипаж" - "неремейк" одноименного советского фильма-катастрофы Александра Митты. Показавший отличный результат - более полутора миллиардов рублей кассовых сборов.

"По сюжету фильм-катастрофа будет катастрофой. Я не знаю, так ли уж необходимо снимать еще один "Экипаж", - рассуждает Толстунов. При этом подчеркнув, что если появится действительно хороший сценарий, проект вполне возможен.

В свою очередь продюсер "Экипажа" Леонид Верещагин замечает, что история А321 "взволновала" и теперь "многие кинематографисты будут в эту сторону думать". "То, что ребята сделали - это потрясающе. За этим стоит класс, мастерство и героизм. Хороших людей надо поддерживать, они достойны картины", - уверен Верещагин.

"Дай Бог, чтобы кинематографисты сняли про них фильм", - подытожил продюсер. В то же время подчеркивая, что "по заказу такие вещи не рождаются".

Напомним: в пятницу президент страны Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле, звание Героев России.

Ранее сообщалось, что российские артисты выразили свое восхищение мастерством пилотов, посадивших самолет в экстренных условиях и спасших сотни человеческих жизней.