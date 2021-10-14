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14.10.2021 20:01
Рубрика: Власть

Губернатор Югры: Люблю, когда женщины ломают стереотипы

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
В Таврическом дворце сегодня состоялась торжественная церемония открытия и пленарное заседание III Евразийского женского форума.
Фото: Мария Голубкова Фото: Мария Голубкова
Фото: Мария Голубкова

Приветствуя участниц форума (а в этом году в Петербург съехались женщины-политики, бизнесмены, общественные деятели из более чем ста стран мира), президент России Владимир Путин поставил его в ряд с крупнейшими международными дискуссионными площадками: БРИКС, АТЭС, ЮНИДО, "женской двадцаткой". Он отметил, что активность женщин в поиске ответов на глобальные и локальные вызовы, их деятельное участие во всех сферах жизни служат общим интересам, способствуют максимальному раскрытию человеческого потенциала.

Фото: iStock
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Тему пленарного заседания - "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" - Совет Федерации РФ и Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ как организаторы форума сформировали таким образом, чтобы обсудить недавние уроки, в том числе пандемию коронавируса, и выработать план действий на будущее. На форуме отмечалось, что мир сегодня стремительно меняется и все острее встают вопросы экономического и социального неравенства. Эту тему еще раз обозначили представительницы Индии, Африки, азиатских стран. Женщинам необходимо включаться в производственные, управленческие и инновационные процессы, в развитие креативных индустрий. В этом убеждены участницы форума.

- Спикеры находили такие примеры, которые глубоко затрагивают гуманитарное начало каждого человека и подчеркивают, какое место в современном мире занимает женщина, - рассказала корреспонденту "РГ" губернатор Югры Наталья Комарова, оценивая результаты дискуссии на пленарном заседании. - И вообще, я люблю, когда женщины собираются вместе и ломают стереотипы, в том числе о том, что, если мы окажемся вместе, мы непременно будем ссориться. А здесь проходит успешный диалог, в котором каждая участница принимает право окружающих быть другими.

Она также отметила важность совпадения взглядов участниц ЕЖФ на ключевые моменты развития общества.

- Обозначены магистральные направления, заданы тон, настроение и темп, - подчеркнула губернатор Югры.

Кстати

В последний день Евразийского женского форума, 15 октября, в рамках заседания Международного дискуссионного клуба "Евразийское объединение женщин-региональных лидеров" состоится обсуждение практик, которые зарекомендовали себя в пандемию или постковидный период. Как председатель клуба Наталья Комарова пояснила, что после обсуждения все примеры и идеи будут доступны на сайте форума, ими смогут воспользоваться все желающие.

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