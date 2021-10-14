Искусственный интеллект научат абстрактному мышлению

Новости

В Москве на парковке сгорели десять машин 10:16
Госжилинспекция будет чаще проверять организации, занимающиеся ремонтом лифтов 10:13
В Минске проходит заседание СМИД СНГ 10:00
МИД: Обеспечить полную углеродную нейтральность Арктики пока невозможно 09:35
Дионн поздравил Овечкина, опередившего его по голам в НХЛ 09:19
В Подмосковье домушник обокрал десять дач 09:13
Раскрыт дизайн бамперов новой Lada Vesta 09:04
Захарова ответила на угрозы Киева задержать Поклонскую в Кабо-Верде 08:51
Эксперт объяснил, зачем хранить чеки об оплате услуг ЖКХ 08:37
В задымленном Екатеринбурге превышена концентрация вредных веществ 08:33
В Рио-де-Жанейро началась продажа билетов на карнавал 07:50
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ, опередив Дионна 07:45
Участок Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли из-за смога 07:35
В Москве восстановят Калитниковский пруд 07:02
Politico: Белый дом не будет вводить санкции по "Северному потоку-2" 06:10
Вильфанд: На всей азиатской части России установится снежный покров 05:41
Иммунолог Болибок предупредил об опасном свойстве опавшей листвы 05:33
Пушков назвал некомпетентной журналистку CNBC после ее вопроса Путину 04:50
Путин назвал рост доходов граждан главной задачей в России 04:18
Хабаровские больницы вновь стали ковидными госпиталями 04:16
В Сербии стартуют учения с участием российских военных 03:55
Путин о санкциях и долларе: США пилят сук, на котором сидят 03:16
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году 02:30
До пяти выросло число погибших при нападении на прохожих в Норвегии 02:03
Сирийский солдат погиб при атаке Израиля на Пальмиру 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
14.10.2021 09:43
Рубрика: Общество

Искусственный интеллект научат абстрактному мышлению

Текст: Татьяна Воробьева
Новый подход к разработке искусственного интеллекта предложили ученые Тюменского госуниверситета. По задумке авторов проекта, в будущем ИИ будет "застрахован" от ошибок и способен к абстрактному мышлению, передает управление стратегических коммуникаций вуза.

Необходимость в этом, по мнению экспертов, вызвана все большим проникновением искусственного разума в жизнь рядового человека - начиная от "умных домов" и управляющих автомобилями компьютеров, и заканчивая военными разработками. При таком положении дел принятие искусственным интеллектом некорректного или неэтичного решения может обойтись дорого.

Фото: Компания "Съемка с воздуха"/ТАСС
В России появится первый спасательный дрон с искусственным интеллектом

Ученые считают, что пока искусственный разум ориентируется на заданный набор образцов, не имея возможности переоценить или расширить его, сохраняется риск, что автоматический вывод окажется неправильным. Они предложили подход, который позволит сделать ИИ более гибким.

"Мы вывели ключевой признак наличия у системы "общего ИИ": она должна быть способна понимать и уметь применять разные модели своего окружения, то есть, проще говоря, разные "мировоззрения" или "теории". Ориентируясь на "теории", как на определенные парадигмы оценки данных, ИИ не только сможет "смотреть на ситуацию по-разному", но и выводить новые принципы, законы, уместные для данной сферы", - поясняет исследователь Школы перспективных исследований (SAS) ТюмГУ Луи Вервурт.

По сути, авторы теории намерены научить машину мыслить абстрактно, и они уверены что реализовать это возможно. "Высокоуровневое познание, сознание и этическое поведение проистекают из способности овладевать широкими концептуальными рамками, а не только специальными задачами ", - говорит Луи Вервурт.

Проект находится пока на стадии общей стратегии, но его идеологи видят в нем большое будущее. Кстати, подобные разработки уже ведутся в некоторых зарубежных институтах - в Цюрихе и Кембридже, в частности.

Россия выпустит тракторы на автопилоте с искусственным интеллектом
В регионах Общество Наука Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Захарова ответила на угрозы Киева задержать Поклонскую в Кабо-Верде
Пушков назвал некомпетентной журналистку CNBC после ее вопроса Путину
До пяти выросло число погибших при нападении на прохожих в Норвегии
Судно ВМС Украины получило повреждение в Черном море
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"