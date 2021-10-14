Искусственный интеллект научат абстрактному мышлению

Новый подход к разработке искусственного интеллекта предложили ученые Тюменского госуниверситета. По задумке авторов проекта, в будущем ИИ будет "застрахован" от ошибок и способен к абстрактному мышлению, передает управление стратегических коммуникаций вуза.

Необходимость в этом, по мнению экспертов, вызвана все большим проникновением искусственного разума в жизнь рядового человека - начиная от "умных домов" и управляющих автомобилями компьютеров, и заканчивая военными разработками. При таком положении дел принятие искусственным интеллектом некорректного или неэтичного решения может обойтись дорого.

Ученые считают, что пока искусственный разум ориентируется на заданный набор образцов, не имея возможности переоценить или расширить его, сохраняется риск, что автоматический вывод окажется неправильным. Они предложили подход, который позволит сделать ИИ более гибким.

"Мы вывели ключевой признак наличия у системы "общего ИИ": она должна быть способна понимать и уметь применять разные модели своего окружения, то есть, проще говоря, разные "мировоззрения" или "теории". Ориентируясь на "теории", как на определенные парадигмы оценки данных, ИИ не только сможет "смотреть на ситуацию по-разному", но и выводить новые принципы, законы, уместные для данной сферы", - поясняет исследователь Школы перспективных исследований (SAS) ТюмГУ Луи Вервурт.

По сути, авторы теории намерены научить машину мыслить абстрактно, и они уверены что реализовать это возможно. "Высокоуровневое познание, сознание и этическое поведение проистекают из способности овладевать широкими концептуальными рамками, а не только специальными задачами ", - говорит Луи Вервурт.

Проект находится пока на стадии общей стратегии, но его идеологи видят в нем большое будущее. Кстати, подобные разработки уже ведутся в некоторых зарубежных институтах - в Цюрихе и Кембридже, в частности.