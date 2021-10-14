Югра вышла в лидеры по регистрации прав собственности бизнеса на Урале

Об этом стало известно в ходе заседания Совета по экономической политике, которое провел полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

Как он отметил, скорость регистрации прав собственности - это важный вопрос для экономики в целом и для строительства в частности. Время, которое предприниматели тратят на регистрацию этого права, напрямую отражается на их бизнесе.

На совете были рассмотрены показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, характеризующие качество оказания таких услуг, как регистрация права собственности и постановка земельного участка на кадастровый учет.

Опрос, проведенный среди представителей бизнеса в регионах УрФО, показал, что меньше всего времени на регистрацию прав собственности нежилого помещения затрачивают предприниматели в Югре и Челябинской области. При этом Югра и Тюменская область лидируют по среднему числу процедур, необходимых для такой регистрации.

По словам полпреда Владимира Якушева, мы часто пытаемся изучать китайский или американский опыт, хотя у нас рядом есть регионы и люди, которые хорошо разбираются в процессах предоставления услуг бизнесу, отладили этот процесс таким образом, что все происходит на автомате.

Отметим: Югра в последние годы имеет статус одного из самых инвестиционно активных регионов страны. Не случайно опыт округа по предоставлению услуг бизнесу не первый год тиражируется в других субъектах России.

- Наш округ - один из лидеров по объему инвестиций в основной капитал, - констатировала в ходе выступления на недавнем Инвестиционно-промышленном форуме, прошедшем в Ханты-Мансийске, глава округа Наталья Комарова. - По итогам за 2020 год этот показатель превысил один триллион рублей.

При этом у Югры амбициозные планы: к 2030 году в соответствии с национальными целями достичь показателя в 1,7 триллиона рублей (!).

Как отметила губернатор Югры, важным фактором в привлечении инвестиций стало то, что в прошлом году в регионе был "перезагружен" закон о господдержке инвесторов. Для них предложили, по сути, 11 проектных режимов.

Все они максимально отвечают основным запросам инвесторов и создают основу для реализации проектов именно в Югре. Регион уже приступил к реализации такой формы, как соглашение о реализации инвестиционного проекта, в соответствии с которым господдержка предоставляется в форме компенсации затрат инвестора взамен на обязательство уплатить сопоставимую сумму налогов в период окупаемости проекта. Сегодня в Югре уже есть пилотные проекты, которые осуществляются с заключением таких соглашений. При этом для оценки инвестпроектов в округе действует цифровая платформа "Инвестиционный бюджет". Она предусматривает отбор и приоритетную поддержку проектов с наиболее высокой бюджетной и социальной эффективностью.

Весь перечень действующих мер поддержки инвесторов в Югре включает в себя более 100 пунктов, информация о них размещена в "Навигаторе мер поддержки" на специальном портале, она абсолютно прозрачна и доступна.

Как отмечает губернатор Югры Наталья Комарова, в регионе особый, бережный подход к каждому инвестиционному рублю. Всем потенциальным инвесторам предлагаются надежные инструменты, защищающие их проектные решения. И, безусловно, все это дает результат.

Так, Югра уверенно вошла в топ-10 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.