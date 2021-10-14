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14.10.2021 13:03
Рубрика: Власть

Югра вышла в лидеры по регистрации прав собственности бизнеса на Урале

Текст: Елена Панова
Об этом стало известно в ходе заседания Совета по экономической политике, которое провел полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как он отметил, скорость регистрации прав собственности - это важный вопрос для экономики в целом и для строительства в частности. Время, которое предприниматели тратят на регистрацию этого права, напрямую отражается на их бизнесе.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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На совете были рассмотрены показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, характеризующие качество оказания таких услуг, как регистрация права собственности и постановка земельного участка на кадастровый учет.

Опрос, проведенный среди представителей бизнеса в регионах УрФО, показал, что меньше всего времени на регистрацию прав собственности нежилого помещения затрачивают предприниматели в Югре и Челябинской области. При этом Югра и Тюменская область лидируют по среднему числу процедур, необходимых для такой регистрации.

По словам полпреда Владимира Якушева, мы часто пытаемся изучать китайский или американский опыт, хотя у нас рядом есть регионы и люди, которые хорошо разбираются в процессах предоставления услуг бизнесу, отладили этот процесс таким образом, что все происходит на автомате.

Отметим: Югра в последние годы имеет статус одного из самых инвестиционно активных регионов страны. Не случайно опыт округа по предоставлению услуг бизнесу не первый год тиражируется в других субъектах России.

- Наш округ - один из лидеров по объему инвестиций в основной капитал, - констатировала в ходе выступления на недавнем Инвестиционно-промышленном форуме, прошедшем в Ханты-Мансийске, глава округа Наталья Комарова. - По итогам за 2020 год этот показатель превысил один триллион рублей.

При этом у Югры амбициозные планы: к 2030 году в соответствии с национальными целями достичь показателя в 1,7 триллиона рублей (!).

Как отметила губернатор Югры, важным фактором в привлечении инвестиций стало то, что в прошлом году в регионе был "перезагружен" закон о господдержке инвесторов. Для них предложили, по сути, 11 проектных режимов.

Фото: iStock
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Все они максимально отвечают основным запросам инвесторов и создают основу для реализации проектов именно в Югре. Регион уже приступил к реализации такой формы, как соглашение о реализации инвестиционного проекта, в соответствии с которым господдержка предоставляется в форме компенсации затрат инвестора взамен на обязательство уплатить сопоставимую сумму налогов в период окупаемости проекта. Сегодня в Югре уже есть пилотные проекты, которые осуществляются с заключением таких соглашений. При этом для оценки инвестпроектов в округе действует цифровая платформа "Инвестиционный бюджет". Она предусматривает отбор и приоритетную поддержку проектов с наиболее высокой бюджетной и социальной эффективностью.

Весь перечень действующих мер поддержки инвесторов в Югре включает в себя более 100 пунктов, информация о них размещена в "Навигаторе мер поддержки" на специальном портале, она абсолютно прозрачна и доступна.

Как отмечает губернатор Югры Наталья Комарова, в регионе особый, бережный подход к каждому инвестиционному рублю. Всем потенциальным инвесторам предлагаются надежные инструменты, защищающие их проектные решения. И, безусловно, все это дает результат.

Так, Югра уверенно вошла в топ-10 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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