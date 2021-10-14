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14.10.2021 05:14

Кого могут отстранить от работы за отказ от вакцинации против COVID-19

На Урале ввели обязательную вакцинацию работников ряда сфер бизнеса и госслужбы
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 235(8586)
Из-за высоких темпов заражения коронавирусом правительство Свердловской области на прошлой неделе ввело обязательную вакцинацию работников сферы услуг и госслужащих. Ежедневно в регионе выявляют более 500 новых случаев COVID-19, смертность от инфекции тоже растет, поэтому необходимо ускорить выработку коллективного иммунитета.

Впрочем, многие компании, особенно крупные, уже давно озаботились защитой своего персонала. К примеру, на предприятиях ЕВРАЗа - Нижнетагильском меткомбинате и Качканарском ГОКе - доля вакцинированных превысила 70 процентов. Часть сотрудников уже проходит ревакцинацию в здравпунктах компании, например, руководители дивизиона "Урал". В цехах по-прежнему действует масочный режим, а совещания проходят в онлайн-формате, сообщили в управлении по связям с общественностью дивизиона.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Во многих заводских коллективах ведут разъяснительную работу о важности вакцинации, благодаря чему доля привитых на комбинате "Ураласбест" составила 64 процента. На Синарском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургическую Компанию, вакцинировано более 60 процентов работников, и эта цифра день ото дня растет. Трубники могут прививаться круглосуточно на территории предприятия, даже на рабочих местах - действуют выездные бригады. После прививки завод предоставляет трудящимся оплачиваемый выходной день.

Тем не менее эпидобстановка остается напряженной, поэтому главный государственный санитарный врач региона принял решение об обязательной вакцинации сотрудников предприятий и организаций, работающих с людьми. Она затронет сферы образования, торговли, общепита, транспорта, учреждения культуры и спорта, в том числе предприятия среднего и малого бизнеса, включая самозанятых. До первого ноября их персонал предстоит вакцинировать первым компонентом, а до декабря - вторым. Если люди откажутся, их имеют право отстранить от работы или перевести на дистант, что возможно далеко не везде. В надзорном ведомстве предупреждают: количество антител не повод для отказа. Но переболевшие COVID-19 могут официально трудиться, не прививаясь полгода после лечения.

- Работодателю нужно определить список тех, кто не прошел вакцинацию, и познакомить их с приказом главного санврача. Затем дать время на сбор необходимых медицинских документов (справок о прививке или медотводе), а по истечении срока указать, кто не сможет продолжать работу, - объясняет замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

Даже если сотрудники не взаимодействуют напрямую с клиентами, но вид деятельности предприятия входит в утвержденный постановлением перечень, прививка обязательна. Хотя есть некоторые исключения, например, в финансовых организациях обязательно вакцинировать только сотрудников клиентских подразделений.

Для бизнеса, впрочем, постановление не стало неожиданностью. Как рассказала владелица сети клубов танца и фитнеса YOULAnd Алина Рудой-Зубакина, ее сотрудники давно привиты. Как и персонал арендаторов в торговых центрах, где к тому же работают пункты вакцинации, в которых ежедневно прививаются сотни посетителей ТРЦ.

Прямая речь

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ:

- Одна из актуальных мер - принятие постановления правительства Российской Федерации, регулирующего порядок присвоения регионам статуса "территория, свободная от COVID-19" с последующим стимулированием регионов, предоставлением грантов, которые будут направляться на решение региональных проблем по предложениям населения, проживающего на соответствующей территории, и с возможностью установления аналогичного статуса внутри региона для муниципальных образований.

В закрытом уральском городе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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