Свердловская область на пять лет станет резиденцией Urban Skills

Средний Урал стал лидером общекомандного зачета на первом отраслевом чемпионате в сфере градостроительства и урбанистики Urban Skills 2021. Второе место заняла сборная Москвы. С ней же уральцы разделили первенство по количеству золотых медалей. Третье место - у кемеровчан.

Работники строительства и ЖКХ из 14 регионов, а также студенты 25 профильных колледжей и вузов соревновались в таком формате впервые. Одиннадцать компетенций условно поделили на две группы. Первая - традиционные и пользующиеся спросом сейчас: малярное дело, сантехника и отопление, сварка, электромонтаж и т. д. Вторая - навыки будущего: BIM-проектирование, ГИС-аналитика и городское планирование. Задания давались сложные, на уровне мировых стандартов. К примеру, оценить транспортную доступность социальной инфраструктуры в Екатеринбурге. Сначала предстояло собрать пространственные данные, затем визуализировать их на карте, выявить локации, где в зоне пешей доступности нет спортивных объектов или долго добираться до школы, и дать рекомендации мэрии.

- Это Big Data и аналитика на стыке географии с информатикой, - пояснил Николай Барышников, заместитель главного эксперта в данной компетенции.

Свердловчане показали отличные результаты в оштукатуривании и кирпичной кладке. Также они были очень убедительны в секции урбанистики. Причем защищать проекты благоустройства заброшенной территории у железнодорожного вокзала пришлось перед главным архитектором Екатеринбурга Алексеем Молоковым. В итоге Дарья Бойко, Рената Габдуллина и Меланья Зыкова получили золотые медали.

Urban Skills - явление для России новое, но очень востребованное временем. По словам гендиректора Агентства развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия") Роберта Уразова, производительность труда в строительстве в нашей стране не растет, 20 лет рынок довольствовался мигрантами. Пандемия обострила ситуацию с кадрами. Но даже без нее квалифицированные специалисты едут прежде всего в ЕС, Корею или Казахстан. Нам же часто достаются те, кто не имеет должного опыта работы, и девелоперам приходится обучать их базовым навыкам. При этом российская молодежь на стройку не стремится: это не так модно, как IT. Задача Urban Skills - поднять престиж рабочих профессий в отрасли, состыковать требования подрядчиков и систему образования.

Формирование нормативной базы КРТ в регионе заканчивается. Определены пилотные площадки с потенциалом возведения миллиона квадратных метров жилья

Директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций "Ворлдскиллс Россия" Екатерина Кузнецова поблагодарила Свердловскую область за активное участие в организации турнира. Соглашение об этом было подписано в июле 2021 года на международной выставке "Иннопром", оно рассчитано на пять лет. В пользу региона сыграло не только то, что он с 2014 года принимает чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, но и солидные темпы жилищного строительства. За восемь месяцев здесь ввели около 1,6 миллиона квадратных метров, что в 1,6 раза превосходит прошлогодние цифры. Более того, по итогам года прогнозируется превышение годового целевого показателя в 2,6 миллиона квадратов.

- От того, как мы развиваем городские пространства, напрямую зависит качество жизни людей. Именно поэтому проведение Urban Skills приобретает особое значение, - считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Без квалифицированных кадров стране не выполнить цели нацпроекта "Жилье", не дойти до 120 миллионов квадратных метров ввода к 2030 году и не поднять в 1,5 раза уровень благоустройства. Этой теме посвятили пленарное заседание международного строительного форума-выставки 100+ TechnoBuild. УрФО сегодня находится на первом месте в РФ по объему получаемых мер из "инфраструктурного меню". В частности, Среднему Уралу одобрена заявка почти на 12 миллиардов рублей - деньги пойдут на создание инфраструктуры опережающими темпами в пяти планировочных районах Екатеринбурга.

Еще один серьезный резерв для развития городов - комплексное развитие территорий. По словам Евгения Куйвашева, формирование нормативной базы КРТ в регионе заканчивается. Определены пилотные площадки с потенциалом возведения миллиона квадратных метров жилья.

- Первые проекты будут реализовываться там, где есть рынок - в Екатеринбургской агломерации: рассматриваем территории в Екатеринбурге, Сысерти, Среднеуральске, Березовском. Для застройщиков КРТ - это прежде всего возможность получить больше господдержки, в том числе через новые инструменты (инфраструктурные облигации и инфраструктурные бюджетные кредиты), серьезная помощь в расселении ветхо-аварийного фонда. Также государство может привести в достойное состояние памятники истории и архитектуры, попадающие в состав территории развития, - подчеркнул губернатор.

Помимо этого, участники 100+ TechnoBuild обсудили упрощение нормативного регулирования в отрасли (из 10,5 тысячи требований с 1 сентября 6,8 тысячи стали рекомендательными), тренды в ценообразовании, переход на BIM-проектирование госзаказчиков с 2022 года. Как заверил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, все предложения, сформулированные в ходе деловой программы, будут проанализированы и запущены в работу.

Справка

Общая площадь выставки 100+ TechnoBuild достигла 30 тысяч квадратных метров, инновации на ней представили 225 экспонентов. Количество посетителей форума превысило 8000 человек, еще 20 тысяч слушали трансляции онлайн. В рамках деловой программы выступило 507 спикеров, среди них - настоящие "звезды" мировой архитектуры и урбанистики. Кроме того, на полях форума подписано 50 соглашений о сотрудничестве. При организации форума особое внимание уделили мерам профилактики коронавируса.