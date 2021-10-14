Тюменская область задает векторы в цифровизации отраслей

Цифровой форум-выставка "Инфотех" в Тюменской области не ограничивается парой дней, а растягивается на целую неделю с приставкой "IT". В этот раз очно и заочно в мероприятиях, посвященных обсуждению стратегии цифровой трансформации общества, бизнеса и государства, будущего искусственного интеллекта и качества информационной безопасности, приняли участие около двух тысяч специалистов из 40 регионов страны. Организаторами 14-го "Инфотеха" стали Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций РФ и правительство Тюменской области.

Открывая форум, губернатор Александр Моор подчеркнул, что одним из приоритетов развития России является цифровая трансформация, которая невозможна без цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы, без роста доли массовых и социально значимых услуг, доступных любому домохозяйству, и без увеличения финансирования программных решений в сфере IT.

- В нашем регионе утверждена стратегия цифровой трансформации. В документ вошли задачи, проекты и показатели цифровых преобразований в госуправлении, здравоохранении, образовании, городской среде, социальной и транспортной сферах. В связи с этим органам исполнительной власти предстоит выработать принципиально новые модели и способы деятельности, опираясь на возможности искусственного интеллекта, big-data, Интернета вещей. Использование технологий позволит получить преимущество в обработке информации и принятии решений в динамично меняющемся мире, - отметил глава региона.

Векторным событием в рамках форума "Инфотех-2021" стало пленарное заседание "Стратегия цифровой трансформации: от стратегических целей к результатам", которое поддержали федеральные гости. Так, Юрий Зарубин, замдиректора департамента координации программ и проектов минцифры, напомнил коллегам, что "цифра" позволяет решать проблемы человека и обеспечивать его безопасность. Кто лучше ею владеет, кто клиентоцентричен (такую характеристику сейчас используют в IT-направлении), тот и конкурентоспособен. Это касается компании, микрорайона, города, субъекта страны и самого государства. Спикер добавил, что до конца 2021 года все государственные и муниципальные услуги в связи с пандемией будут оказываться дистанционно, причем в этот формат заведут 17 федеральных и 101 региональную услугу, которые граждане получат без бюрократической волокиты в режиме 24/7. При этом необходимо продолжать устранять цифровое неравенство: Россия - огромнейшая страна, до сих пор Интернет есть не во всех ее уголках.

Эксперт обозначил важность предоставления IT бизнесу как добытчику и транслятору этих данных, определенных мер поддержки (например, дополнительные инструменты защиты от недобросовестного уголовного преследования или снижение административной нагрузки). Но относительно уже внедренных цифровых госсистем скептически заметил, что по итогам министерского аудита из 1000 таковых 850 обладают идентичным функционалом, по сути, повторяя друг друга. Уйти от неэффективной практики расходов ресурсов, по мнению Зарубина, поможет новая платформа.

И.о. директора федерального казенного учреждения "ГосТех" Василий Слышкин добавил, что она появится в феврале 2022 года с отрядом специалистов в 1,5 тысячи человек. Задача - создать единую централизованную систему, которая в пике сможет обрабатывать миллион обращений в день.

Причину похожести сервисов озвучил генеральный секретарь Международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" Андрей Бельянинов: тут не только сопряженность разных ведомств, но и неумение заказчиков корректно ставить задачи перед IT-сектором. В отечественной "цифре" есть кадры, программы, но нет понимания, что нужно делать… Среди реальных механизмов поддержки малых IT-компаний эксперт назвал лизинг, льготы, присутствие организаций-посредников между ними и банками.

Директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич напомнила, что стратегия цифровой трансформации принята всеми регионами в начале сентября текущего года, а к 1 ноября субъекты должны предоставить программы до 2024 года по "сращиванию" технологий цифровой трансформации со стратегическими документами территорий.

Кроме докладов и дискуссий в рамках "Инфотеха" прошло подписание важных документов. Правительства Тюменской, Белгородской и Тамбовской областей, а также Югры будут сотрудничать с АНО "Лаборатория цифровой трансформации" по вопросам создания и функционирования региональных центров применения искусственного интеллекта. Задача подобных структур - обеспечение взаимодействия между представителями бизнеса, науки, общественных организаций и органов государственной власти при реализации в территориях проектов в сфере искусственного интеллекта.

Между тем

Российская IT-индустрия насчитывает более 55 тысяч компаний и более 500 тысяч специалистов. За последние пять лет экспорт российского программного обеспечения вырос вдвое. Так, поисковая система "Яндекс" входит в мировой топ-5, а социальная сеть "ВКонтакте" - в мировой топ-20. Нельзя не отметить портал госуслуг - это постоянно посещаемый сайт в нашей стране. Кстати, в обобщенном рейтинге по качеству госуслуг в разных сферах Тюмень занимает седьмое место в России.