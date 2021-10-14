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Рубрика: Происшествия

Участок Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли из-за смога

Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

В Свердловской области из-за смога перекрыли автомагистраль. Водители не смогут проехать по одному из участков Екатеринбургской кольцевой дороги - от Полевского тракта до Медного. "Видимость нулевая, поэтому движение невозможно", - объяснили ТАСС в местном управлении ГИБДД.

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области
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Напомним, рядом с Екатеринбургом уже четвертый день горит торфяник. Жители города жалуются на сильный смог и запах гари. В МЧС уточнили, что открытого горения там не наблюдается, торфяник тлеет. Представители ведомства призвали жителей сохранять спокойствие.

"Дымка в микрорайоне обусловлена туманом, образовавшимся в результате перепада температур в воздухе. Обстановка находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях. Угрозы населенному пункту, гражданам и объектам экономики нет", - заявили в пресс-службе МЧС.

Тем временем Роспотребнадзор выяснит, не превышена ли норма по вредным примесям в воздухе. Санитарные врачи рекомендовали местным жителям долго не находиться на улице.

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