Уральцу отказались смягчать наказание за убийство детей

Копейский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного за убийство 15-летнего подростка и 14-летней девочки жителя города Бакала. После 17 лет заключения мужчина попросил о замене оставшегося наказания на более мягкое.

- Суд отказал осужденному в убийстве несовершеннолетних в замене неотбытого наказания на более мягкое. Он указал, что поведение осужденного за весь период заключения являлось нестабильным и не свидетельствовало о его примерном поведении, что в совокупности с личностью не создавало оснований к смягчению наказания, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

В августе 2004 года Челябинский областной суд приговорил мужчину к 25 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью мальчика-подростка, изнасилование и убийство девочки.

Осужденный не признает своей вины до сих пор. В июле 2003 года он сам сообщил в милицию об одном из трупов, который якобы случайно обнаружил в лесу. Однако следствие, а затем и суд, пришли к выводу о причастности уральца к совершению обоих преступлений.