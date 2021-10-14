Уставшие от удаленки уральцы захотели поселиться в офисах

С началом пандемии и развитием удаленки число тех, кто ежедневно ездит на работу, изрядно поубавилось. Но через какое-то время оказалось, что и работодатели, и сотрудники не готовы расстаться с прежним форматом. Так, по данным "Авито Недвижимость", спрос на аренду офисов в Екатеринбурге в августе 2021-го увеличился на 45 процентов по отношению к началу года, а в сегменте купли-продажи - на 34. В числе прочих востребованы и коворкинги.

Коворкинги - это многофункциональные пространства, где есть места и для работы, и для отдыха. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Чем уральцев привлекают офисные пространства? На первое место, по словам арендаторов, выходит рабочая атмосфера. В отличие от хоум-офиса, здесь необходимо решать задачи в окружении других сотрудников и экспертов. К тому же приходится ценить время, ведь за него нужно платить. Например, в прошлом году в Екатеринбурге открылся коворкинг Names, запускающий сеть специально для предпринимателей по всей стране. В нем клиентам предлагают не только рабочее место, но и бизнес-наставника за 15 тысяч рублей в месяц.

- Я работаю здесь больше года, это помогает быстрее развивать проекты и находить партнеров. Общаясь с бизнесменами, которые приходят сюда, я быстрее узнаю о нововведениях в маркетинге и продажах, а еще презентую услуги своей компании, участвую в образовательных программах. Одно присутствие в таком сообществе мотивирует к генерации идей, - делится опытом резидент коворкинга Евгений Кришталь.

Во время пандемии он съехал из офиса и перевел на удаленку сотрудников - они и сейчас трудятся дистанционно, в отличие от руководителя.

Аналитики сервиса "Авито Недвижимость" утверждают, что раньше коворкинги были востребованы в основном у стартаперов, теперь же этот формат все более интересен и представителям среднего бизнеса и даже корпораций. Ну и, конечно, он наиболее удобен для микробизнеса: риелторов, столяров, мастеров индустрии красоты…

Офисы стали, по сути, пространством для живого общения сотрудников, что помогает поддерживать командный дух и социальные связи

- Нашу целевую аудиторию составляют парикмахеры и визажисты - самозанятые, работники в найме и ИП. Они выбирают бьюти-коворкинг из-за возможности выстраивать собственный график и вести деятельность без давления руководства. Мы не оцениваем их уровень мастерства, но можем организовать обучение при желании с их стороны, - говорит основатель ARTCRAFT Coworking Ксения Есенина, топ-колорист и преподаватель.

Она добавляет: бьюти-коворкинги возникли на Урале года четыре назад и спрос на них растет. Два пространства ее сети ежедневно посещают 60-80 человек, в каждом находится 21 рабочее место. Аренда стоит от 200 рублей в час, а в месяц - от пяти тысяч.

При этом работники индустрии говорят, что офис можно арендовать по такой же цене, и в долгосрочной перспективе это выгоднее. Так, мастер-бровист Екатерина Охорзина предпочла обустроить собственное пространство, его аренда вместе с оплатой услуг ЖКХ обходится в 17 тысяч рублей. В коворкинге, по ее опыту, не всегда хватает свободных мест для приема клиентов, да и материалы для оказания услуг нужно возить с собой. Если клиентская база уже наработана, проще завести постоянный офис.

- Мы с партнером снимали коворкинг за 25 тысяч рублей, но в итоге выбрали офис. Его стоимость в 1,5 раза ниже, и он расположен ближе к дому (коворкинги обычно локализуются в центре города). Также столкнулись с тем, что, арендуя место в общем пространстве, нежелательно громко разговаривать. Сейчас нам гораздо удобнее вести продажи наших услуг, - объясняет предприниматель Максим Бондаренко.

Обычно для организации рабочих зон, включая коворкинги, предприниматели арендуют помещения свободного назначения (ПСН). Средний размер ставок на них в августе в Свердловской области был равен 481 рублю за квадратный метр (в Екатеринбурге - 653). Приобрести офисные объекты в областном центре можно по цене 70 тысяч рублей за квадрат, в малых городах они в два раза дешевле.

К слову, чтобы подстегнуть упавший в пандемию спрос на офисы, их владельцы предлагают новые форматы. Технически подготовленное рабочее место - это уже не ново. ПСН оснащают кухней, душевой и даже местами для сна: есть, скажем, лайфковоркинги, где можно трудиться и жить со всеми удобствами. Недавно, к примеру, в здании Дома печати открылся хостел с круглосуточным коворкингом "ВпечатLENия". За счет дизайнерских решений и предметов ручной работы он обрел статус арт-пространства.

- С переходом к гибридному формату работы офисы становятся более гибкими. Они перестали быть исключительно рабочим местом: в постковидной реальности стали, по сути, пространством для живого общения сотрудников, что помогает поддерживать командный дух и социальные связи. Поэтому в них появляются комнаты отдыха, зоны для неформальных встреч и т.д., - делает вывод руководитель направления коммерческой недвижимости "Авито Недвижимость" Тимур Зайцев.

А как у соседей?

Ямальские предприниматели могут работать по будням в бесплатных коворкингах, созданных на базе окружного центра "Мой бизнес". Они расположены в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и Губкинском, где местным коммерсантам предоставляют площадки с необходимой техникой, переговорными комнатами. Первые такие офисы открылись в 2019 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".