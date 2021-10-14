Врач назвал признаки того, что пора обратиться к стоматологу

Новости

Вильфанд: На всей азиатской части России установится снежный покров 05:41
Иммунолог Болибок предупредил об опасном свойстве опавшей листвы 05:33
Пушков назвал некомпетентной журналистку CNBC после ее вопроса Путину 04:50
Путин назвал рост доходов граждан главной задачей в России 04:18
Хабаровские больницы вновь стали ковидными госпиталями 04:16
В Сербии стартуют учения с участием российских военных 03:55
Путин о санкциях и долларе: США пилят сук, на котором сидят 03:16
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году 02:30
До пяти выросло число погибших при нападении на прохожих в Норвегии 02:03
Сирийский солдат погиб при атаке Израиля на Пальмиру 01:45
Индонезия с 14 октября начнет пускать туристов на остров Бали 01:23
СМИ: Президент Чехии госпитализирован с печеночной энцефалопатией 00:14
В МИД РФ констатировали "некоторый прогресс" по итогам визита Нуланд 13.10.2021
СМИ: Жертвами лучника в Норвегии стали не менее 4 человек 13.10.2021
Замначальника Генштаба встретился с призывниками и их родителями 13.10.2021
"Амур" победил ЦСКА в Москве впервые с 2016 года 13.10.2021
Судно ВМС Украины получило повреждение в Черном море 13.10.2021
Футболист сборной Франции Лукас Эрнандес осужден на полгода 13.10.2021
"Магнит" стал самой дорогой сетью супермаркетов в России 13.10.2021
Мужчина из лука застрелил несколько человек в Норвегии 13.10.2021
Более 41 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 13.10.2021
Стрельба произошла в студенческом кампусе в Испании 13.10.2021
Годовая инфляция в России ускорилась до 7,63% 13.10.2021
Twitter тестирует показ рекламы пользователям в разделе ответов 13.10.2021
Путин: Террористы из Афганистана могут начать экспансию в соседние страны 13.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
14.10.2021 05:00
Рубрика: Общество

Врач назвал признаки того, что пора обратиться к стоматологу

Текст: Юлия Мякишева

Порой сложно оценить, стоят ли какие-то изменения, происходящие в организме, посещения врача. Особенно, если они не доставляют особого дискомфорта. Например: как понять, что нужно записаться на прием к зубному?

Фото: iStock
Стоматолог рассказала, какие продукты и диеты влияют на здоровье зубов

- Если ничего не беспокоит, то рекомендуется раз в год проходить осмотр и профгигиену у стоматолога. Немедленного обращения требуют случаи, когда появляется повышенная чувствительность на температурные раздражители - на холодное и горячее. А также появляется дискомфорт при жевании, - рассказала "РГ" Татьяна Быкова - пародонтолог, стоматолог-хирург, стоматолог высшей категории одной из екатеринбургских клиник.

Также внимания врача требуют изменение цвета эмали (дисколорит), появление запаха изо рта или неприятные ощущения.

Эти изменения могут показаться незначительными обычному человеку, однако могут быть чреваты серьезными последствиями.

- Приведу пример из недавней практики. На прием пришла девушка, которая была чрезмерно напугана тем, что у нее изменился цвет десны - она стала коричневой. Помимо этого появились суховато-белесые пятна на щеках и появился дискомфорт в области рта. Из вредных привычек - курение. Она не зря встревожилась - пришла вовремя. Пятна на щеках оказались симптомом лейкоплакии - предракового заболевания, - поделилась Татьяна Быкова.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Козак: Россия и США продолжат консультации по Донбассу
Пушков назвал некомпетентной журналистку CNBC после ее вопроса Путину
До пяти выросло число погибших при нападении на прохожих в Норвегии
Молдавия объявила "режим тревоги" в энергетике из-за ситуации с газом
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"