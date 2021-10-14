Врач назвал признаки того, что пора обратиться к стоматологу

Порой сложно оценить, стоят ли какие-то изменения, происходящие в организме, посещения врача. Особенно, если они не доставляют особого дискомфорта. Например: как понять, что нужно записаться на прием к зубному?

- Если ничего не беспокоит, то рекомендуется раз в год проходить осмотр и профгигиену у стоматолога. Немедленного обращения требуют случаи, когда появляется повышенная чувствительность на температурные раздражители - на холодное и горячее. А также появляется дискомфорт при жевании, - рассказала "РГ" Татьяна Быкова - пародонтолог, стоматолог-хирург, стоматолог высшей категории одной из екатеринбургских клиник.

Также внимания врача требуют изменение цвета эмали (дисколорит), появление запаха изо рта или неприятные ощущения.

Эти изменения могут показаться незначительными обычному человеку, однако могут быть чреваты серьезными последствиями.

- Приведу пример из недавней практики. На прием пришла девушка, которая была чрезмерно напугана тем, что у нее изменился цвет десны - она стала коричневой. Помимо этого появились суховато-белесые пятна на щеках и появился дискомфорт в области рта. Из вредных привычек - курение. Она не зря встревожилась - пришла вовремя. Пятна на щеках оказались симптомом лейкоплакии - предракового заболевания, - поделилась Татьяна Быкова.