Выстрел по бизнесу: Выдержит ли уральский общепит введение QR-кодов

Контрольным выстрелом по бизнесу назвали уральские рестораторы намерение свердловских властей ввести бесковидные зоны в местных театрах, ресторанах, спортивных учреждениях и других общественных местах. Владельцев учреждений общепита напугала перспектива проверки у посетителей QR-кодов: по их мнению, это резко уменьшит число посетителей.

Поскольку еще далеко не все уральцы привиты от ковида, посетителям кафе с QR-кодами придется скучать в одиночестве. Фото: Татьяна Андреева/РГ

"Я поручу правительству заняться созданием в регионе зон, свободных от COVID-19. Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости смогут чувствовать себя в безопасности", - ранее написал в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев. На днях он подписал соответствующий указ: QR-коды вводятся для государственных и муниципальных учреждений, организаций культуры, домов отдыха, санаториев. По словам главы региона, решение далось непросто, но ситуация такова, что выбора нет: либо вакцинация, либо снова локдаун - заболеваемость растет день ото дня.

Впрочем, общепита в этом перечне пока нет. Возможно, власти вняли доводам его владельцев: в эмоциональном письме на имя губернатора Ассоциации кулинаров и рестораторов, подписанном ее президентом Аркадием Пономаревым, представители отрасли напомнили, что и без того выполняют все требования Роспотребнадзора. Привито 80-90 процентов персонала, повсеместно организован "входной фильтр", проводится термометрия, дезинфекция, все сотрудники используют средства индивидуальной защиты и следят за соблюдением социальной дистанции… "Отрасль и так является самой зарегулированной с точки зрения норм, правил и ограничений", - сетуют рестораторы.

В общепите привито 80-90 процентов персонала, проводится термометрия, дезинфекция, сотрудники следят за соблюдением социальной дистанции

Своей тревогой они поделились на недавнем совещании в мининвестразвития региона.

- Нет сомнений, что такие ограничительные меры будут критичны для большинства компаний. В этом едины все отраслевые объединения: члены Ассоциации кулинаров и рестораторов, профессиональное поварское сообщество, профильные поставщики и другие, - отмечает директор по развитию ассоциации, доцент УрГЭУ Яна Старовойтова.

У предпринимателей возникло дежавю: в памяти еще свежа паника прошлогоднего локдауна. Закрытые кафе и рестораны, увольнение персонала, разрыв контрактов с поставщиками… Да и после, практически до конца лета 2020 года, екатеринбургский общепит мог работать только навынос или в режиме летних веранд. Чтобы окончательно прийти в форму, потребовались месяцы, но новый поворот угрожает вновь отбросить ресторанный бизнес назад. Кстати, в Москве после введения подобной меры минувшим летом загруженность залов в общепите составляла не более 10 процентов. Там ограничения действовали недолго, правда, были сняты благодаря снижению числа заболевших, у нас же пока их количество бьет рекорды. Тем не менее рестораторы уверены, что такие меры не убедят антипрививочников - они просто откажутся от посещения кафе и ТРЦ, так что мотивировать людей вакцинироваться нужно другими методами.

- Я полностью поддерживаю вакцинацию. Но "чистые зоны" в ресторанах никак не помогут в борьбе с ковидом, - уверен владелец екатеринбургского заведения "Подсолнухи" Андрей Семенов. - Это как потерять ключи в темноте, но искать их под фонарем, потому что там светлее. Увы, наша отрасль оказалась "под фонарем". На самом деле в ресторанах происходит небольшой процент заражений - по сравнению с общественным транспортом, например. Недавно я ехал в трамвае и оказался единственным пассажиром в маске, а у кондуктора она была сдвинута на подбородок. Прибавьте давку в часы пик. Так что главный источник "ковида" точно не общепит.

Полной ясности по поводу введения QR-кодов в общепите нет, как и официальной реакции властей на обращение бизнеса.

- Замминистра инвестиций и развития области Евгений Копелян разделяет озабоченность предпринимательского сообщества и обещает озвучить эту позицию на совещании под председательством заместителя губернатора Павла Крекова, - сообщили в Ассоциации кулинаров и рестораторов.

Тем временем

Гендиректор сети фитнес-залов Bright Fit Алексей Романов на своей странице в Facebook тоже высказался о том, что введение QR-кодов приведет к снижению выручки фитнес-залов примерно на 70 процентов. Он отмечает, что в общественном городском транспорте скученность людей зашкаливает, а пользуются им 42 процента населения. Сфера образования тоже не войдет в список тех, где нужен QR-код, а ведь только в школах области обучается полмиллиона человек. Предприниматель резюмирует: нужно стимулировать население к прививкам, а не закрывать отдельные сектора экономики, принося их в жертву.