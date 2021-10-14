Рособрнадзор допустил отмену в 2022 году досрочного периода сдачи ЕГЭ

- Мы ожидали, что осенью эпидемиологическая ситуация будет спокойной, но видим: этого не происходит. С большой вероятностью весной будут тоже проблемы​​​, - сказал Анзор Музаев. - Если такая ситуация будет сохранятся, скорее всего, все досрочные экзамены будут перенесены в основную летнюю волну.

Музаев напомнил, что изначально досрочный период был рассчитан на детей, которые по уважительным причинам (спортивные сборы, операция) не могут сдавать экзамен в основной период. Потом "подключили" выпускников прошлых лет. Но опыт ковидных лет показал: вполне возможно обойтись двумя "волнами".

- Двух волн с резервными днями хватает всем, - заверил Музаев. - Кроме того, мы уже можем открывать пункты приема экзаменов в больницах, главное - вовремя подать заявку. Ничего страшного не произойдет, если досрочной волны не будет.

Музаев особо отметил, что досрочная волна никогда не предназначалась для "пробной сдачи" экзамена с тем, чтобы потом пересдать в основную волну.

- Досрочная волна всегда была для тех, у кого есть объективные причины не приходить на экзамен в основные сроки, - подчеркнул глава Рособрнадзора. - Единственный шанс пересдать есть у тех, кто "провалил" обязательные предметы. Предметы по выбору сдаются повторно только через год, это прописано в порядке проведения ЕГЭ.