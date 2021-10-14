Рособрнадзор планирует провести ОГЭ в 9 классе в доковидном режиме

Рособрнадзор рассчитывает провести итоговую аттестацию для девятиклассников - ОГЭ - в традиционном, доковидном формате. Об этом на Всероссийской встрече с родителями сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

- Когда из-за ковида девятиклассники не сдавали ОГЭ, мы заметили, что в целом снизилась мотивация школьников к учебе, - отметил Музаев. - В прошлом году было принято решение проводить два обязательных выпускных экзамена - русский язык и математика и две контрольных работы по предметам по выбору, - рассказал Музаев. - Этот формат - полурешение, мотивация, конечно, повысилась, но не все отнеслись к подготовке к экзаменам с должным вниманием. Сейчас объявлять о том, что не будет экзаменов, я не хочу. Наше предложение, которое уже направлено в Минпросвещения - вернуться к порядкам, которые были до ковида, то есть сдавать ОГЭ в полном формате: 2 обязательных предмета - русский язык и математика и 2 - по выбору. Попросил бы всех учителей и учеников готовиться именно к этому.